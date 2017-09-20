Старший слідчий Святошинської податкової погорів на хабарі у $20 тис

Вирішується питання щодо оголошення старшому слідчому про підозру в скоєнні злочину

Співробітники СБУ затримали на робочому місці старшого слідчого податкової інспекції Києво-Святошинського району під час отримання 20 тисяч доларів хабаря.

Слідчий вимагав хабар у керівника одного з підприємств регіону. За ці кошти податківець гарантував невтручання в комерційну діяльність та непритягнення до відповідальності за начебто виявлені факти ухилення від сплати податків, повідомляє прес-центр СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення старшому слідчому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Харківській області за підозрою в отриманні 20 тис доларів хабара затримали двох посадових осіб слідчого підрозділу Фіскальної служби.