CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники СБУ затримали на робочому місці старшого слідчого податкової інспекції Києво-Святошинського району під час отримання 20 тисяч доларів хабаря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Старший слідчий Святошинської податкової погорів на хабарі у $20 тис
Вирішується питання щодо оголошення старшому слідчому про підозру в скоєнні злочину
Фото: СБУ
Слідчий вимагав хабар у керівника одного з підприємств регіону. За ці кошти податківець гарантував невтручання в комерційну діяльність та непритягнення до відповідальності за начебто виявлені факти ухилення від сплати податків, повідомляє прес-центр СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення старшому слідчому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що в Харківській області за підозрою в отриманні 20 тис доларів хабара затримали двох посадових осіб слідчого підрозділу Фіскальної служби.
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20 09 2017 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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