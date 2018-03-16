Старший син Трампа розлучається з дружиною після 12 років шлюбу

Документи на розлучення у Верховний суд штату Нью-Йорк подала дружина старшого сина Трампа

Старший син президента США Дональд Трамп – молодший і його дружина Ваннеса 15 березня повідомили про розлучення

"Після 12 років шлюбу ми вирішили піти різними шляхами", – йдеться в їх спільній заяві для преси, інформує телеканал CNN.

Подружжя запевнили, що продовжують відчувати "величезну повагу один до одного".

"У нас є п'ятеро прекрасних дітей і вони залишаються нашим головним пріоритетом", – зазначили Дональд і Ваннеса.

За інформацією видання Page Six, документи на розлучення у Верховний суд штату Нью-Йорк подала дружина старшого сина президента США.

У Білому домі відмовилися давати коментарі з цього приводу.

Дональд і Ванесса одружилися в листопаді 2005 року. У 40-річних бізнесмена і колишньої моделі є дві дочки і три сини.