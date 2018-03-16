CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтарший син президента США Дональд Трамп – молодший і його дружина Ваннеса 15 березня повідомили про розлученняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Старший син Трампа розлучається з дружиною після 12 років шлюбу
Документи на розлучення у Верховний суд штату Нью-Йорк подала дружина старшого сина Трампа
Фото: ap.org
"Після 12 років шлюбу ми вирішили піти різними шляхами", – йдеться в їх спільній заяві для преси, інформує телеканал CNN.
Подружжя запевнили, що продовжують відчувати "величезну повагу один до одного".
"У нас є п'ятеро прекрасних дітей і вони залишаються нашим головним пріоритетом", – зазначили Дональд і Ваннеса.
За інформацією видання Page Six, документи на розлучення у Верховний суд штату Нью-Йорк подала дружина старшого сина президента США.
У Білому домі відмовилися давати коментарі з цього приводу.
Дональд і Ванесса одружилися в листопаді 2005 року. У 40-річних бізнесмена і колишньої моделі є дві дочки і три сини.
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16 03 2018 08:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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