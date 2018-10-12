Стартували наймасштабніші навчання силовиків, - ФОТО

Також під час навчань пройдуть змагання, у яких візьмуть участь 1165 осіб та 102 одиниці техніки

У Київській області розпочали масштабні навчання Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій для відпрацювання і координації дій під час виконання службових обов’язків.

"Представники Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та ДСНС зібралися під Києвом на навчальній базі НАВС, щоб провести наймасштабніші навчання серед підрозділів міністерства внутрішніх справ", - повідомляють сайти Нацполіції та МВС.

За словами голова поліції Сергія Князєва, навчання дадуть можливість показати професійну спроможність правоохоронців під час виконання службових обов’язків.



Фото: МВС

"Наразі розгорнутий Центральний пункт управління, який здійснює координацію роботи чотирьох штабів. До складу штабів увійшли співробітники різних відомств. Вони моделюють ситуацію в он-лайн режимі та слідкують за ефективним та оперативним виконанням поставлених завдань", - йдеться у повідомленні.



Фото: МВС

Навчання триватимуть 4 дні, на них відпрацюють реальні ситуації, з якими поліція стикалася у 2018 році. Зокрема – звільнення заручників, терористичні атаки, прибуття нарядів поліції на застосування зброї, вилучення вибухових пристроїв, співпрацю з прикордонниками, Нацгвардією тощо.

Також під час навчань пройдуть змагання, у яких візьмуть участь 1165 осіб та 102 одиниці техніки.