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Стартували наймасштабніші навчання силовиків, - ФОТО

Також під час навчань пройдуть змагання, у яких візьмуть участь 1165 осіб та 102 одиниці техніки
У Київській області розпочали масштабні навчання Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій для відпрацювання і координації дій під час виконання службових обов’язків.
Стартували наймасштабніші навчання силовиків, - ФОТО Фото: npu.gov.ua

"Представники Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та ДСНС зібралися під Києвом на навчальній базі НАВС, щоб провести наймасштабніші навчання серед підрозділів міністерства внутрішніх справ", - повідомляють сайти Нацполіції та МВС.

За словами голова поліції Сергія Князєва, навчання дадуть можливість показати професійну спроможність правоохоронців під час виконання службових обов’язків.


Фото: МВС

"Наразі розгорнутий Центральний пункт управління, який здійснює координацію роботи чотирьох штабів. До складу штабів увійшли співробітники різних відомств. Вони моделюють ситуацію в он-лайн режимі та слідкують за ефективним та оперативним виконанням поставлених завдань", - йдеться у повідомленні.


Фото: МВС

Навчання триватимуть 4 дні, на них відпрацюють реальні ситуації, з якими поліція стикалася у 2018 році. Зокрема – звільнення заручників, терористичні атаки, прибуття нарядів поліції на застосування зброї, вилучення вибухових пристроїв, співпрацю з прикордонниками, Нацгвардією тощо.

Також під час навчань пройдуть змагання, у яких візьмуть участь 1165 осіб та 102 одиниці техніки.

Нагадаємо, що в районі операції Об'єднаних сил пройшли заняття з управління силами та засобами зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в ході відбиття авіаційного удару противника на приморському напрямку.

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10 12 2018 15:13
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