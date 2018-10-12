Стартували наймасштабніші навчання силовиків, - ФОТО
"Представники Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та ДСНС зібралися під Києвом на навчальній базі НАВС, щоб провести наймасштабніші навчання серед підрозділів міністерства внутрішніх справ", - повідомляють сайти Нацполіції та МВС.
За словами голова поліції Сергія Князєва, навчання дадуть можливість показати професійну спроможність правоохоронців під час виконання службових обов’язків.
Фото: МВС
"Наразі розгорнутий Центральний пункт управління, який здійснює координацію роботи чотирьох штабів. До складу штабів увійшли співробітники різних відомств. Вони моделюють ситуацію в он-лайн режимі та слідкують за ефективним та оперативним виконанням поставлених завдань", - йдеться у повідомленні.
Фото: МВС
Навчання триватимуть 4 дні, на них відпрацюють реальні ситуації, з якими поліція стикалася у 2018 році. Зокрема – звільнення заручників, терористичні атаки, прибуття нарядів поліції на застосування зброї, вилучення вибухових пристроїв, співпрацю з прикордонниками, Нацгвардією тощо.
Також під час навчань пройдуть змагання, у яких візьмуть участь 1165 осіб та 102 одиниці техніки.
Нагадаємо, що в районі операції Об'єднаних сил пройшли заняття з управління силами та засобами зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в ході відбиття авіаційного удару противника на приморському напрямку.
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