Статки 26 найбагатших людей у світі зрівнялися з доходами найбіднішої половини Землі
Доходи найбіднішої половини землі тепер дорівнюють статкам 26 найбагатших людей у світі, йдеться у щорічній доповіді гуманітарної організації Oxfam.
Кількість багачів, статки яких дорівнюють доходам найбіднішої половини Землі, щорічно зменшується. Наприклад, у 2013 році було 85 осіб, у 2017-му - 43.
У 2018 році кількість мільярдерів збільшувалася зі швидкістю одна людина що дві доби. Зараз їх уже більш ніж 2200 осіб, причому дев'ять із десяти - це чоловіки.
Майже половина населення Землі - близько 3,4 млрд людей - живуть менш ніж на 5,5 долара на добу, тоді як мільярдери разом багатіють на 2,5 млрд дол. на добу. За рік їхній добробут зріс на 900 мільярдів доларів і досяг максимального значення в історії.
Як приклад економічної нерівності Oxfam наводить статки Джеффа Безоса, власника Amazon і найбагатшої людини в світі. Всього 1% від його 112-мільярдного капіталу дорівнює бюджету охорони здоров'я в Ефіопії, де проживає 105 млн осіб.
Нагадаємо, Маккензі Безос після розлучення з головою Amazon Джеффом Безосом може стати найбагатшою жінкою світу, її статки можуть становити близько $69 млрд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"