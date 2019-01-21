Статки 26 найбагатших людей у світі зрівнялися з доходами найбіднішої половини Землі

Економічна нерівність у світі в 2018 році продовжила збільшуватися.

Доходи найбіднішої половини землі тепер дорівнюють статкам 26 найбагатших людей у світі, йдеться у щорічній доповіді гуманітарної організації Oxfam.

Кількість багачів, статки яких дорівнюють доходам найбіднішої половини Землі, щорічно зменшується. Наприклад, у 2013 році було 85 осіб, у 2017-му - 43.

У 2018 році кількість мільярдерів збільшувалася зі швидкістю одна людина що дві доби. Зараз їх уже більш ніж 2200 осіб, причому дев'ять із десяти - це чоловіки.

Майже половина населення Землі - близько 3,4 млрд людей - живуть менш ніж на 5,5 долара на добу, тоді як мільярдери разом багатіють на 2,5 млрд дол. на добу. За рік їхній добробут зріс на 900 мільярдів доларів і досяг максимального значення в історії.

Як приклад економічної нерівності Oxfam наводить статки Джеффа Безоса, власника Amazon і найбагатшої людини в світі. Всього 1% від його 112-мільярдного капіталу дорівнює бюджету охорони здоров'я в Ефіопії, де проживає 105 млн осіб.

Нагадаємо, Маккензі Безос після розлучення з головою Amazon Джеффом Безосом може стати найбагатшою жінкою світу, її статки можуть становити близько $69 млрд.