НОВИНИУкраїнський олігарх Ринат Ахметов увійшов до рейтингу мільярдерів Bloomberg.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ахметов втратив $45,8 мільйона, але увійшов у топ-500 мільярдерів світу
Статки Ахметова становлять $4,38 млрд
Ринат Ахметов, Олександр Янукович. Фото: ostro.org
Статки Ахметова з січня 2017 року скоротилися на $45,8 млн і становлять $4,38 млрд, - свідчать дані Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Відзначимо, що інших українців в рейтингу мільярдерів немає. Ахметов займає в рейтингу 439 місце.
Перше місце зберіг засновник Microsoft Білл Гейтс з капіталом в $86,4 млрд.
Нагадаємо, рейтинг 100 найбагатших людей України за версією журналу "Фокус" за підсумками 2016 року знову очолив власник групи СКМ Ринат Ахметов, статки якого становили 2,2 мільярда доларів.
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04 09 2017 10:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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