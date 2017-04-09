Ахметов втратив $45,8 мільйона, але увійшов у топ-500 мільярдерів світу

Український олігарх Ринат Ахметов увійшов до рейтингу мільярдерів Bloomberg.

Статки Ахметова з січня 2017 року скоротилися на $45,8 млн і становлять $4,38 млрд, - свідчать дані Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Відзначимо, що інших українців в рейтингу мільярдерів немає. Ахметов займає в рейтингу 439 місце.

Перше місце зберіг засновник Microsoft Білл Гейтс з капіталом в $86,4 млрд.

Нагадаємо, рейтинг 100 найбагатших людей України за версією журналу "Фокус" за підсумками 2016 року знову очолив власник групи СКМ Ринат Ахметов, статки якого становили 2,2 мільярда доларів.