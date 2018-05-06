Статки Ахметова знову збільшились - Bloomberg

Український бізнесмен Рінат Ахметов посів 282 місце в світовому рейтингу мільярдерів.

За даними рейтингу, за останній рік капітал Ахметова виріс на $1,3 млрд. Інших українців в рейтингу немає.

Найбагатшою людиною планети визнаний Джефф Безос. Його капітал оцінили в $138 млрд. У першій п'ятірці: Білл Гейтс ($93,8 млрд), Уоррен Баффет ($82,5 млрд), Марк Цукерберг ($78,7 млрд) і Бернард Арно ($77,7 млрд).

Раніше Bloomberg заявив, що статків Ріната Ахметова вистачить на 36 днів функціонування всієї країни.

Нагадаємо, на початку року Ахметов піднявся з 439 на 393 місце в рейтингу Bloomberg топ-500 найбагатших людей світу.