БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїнський бізнесмен Рінат Ахметов посів 282 місце в світовому рейтингу мільярдерів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Статки Ахметова знову збільшились - Bloomberg
Його капітал становить $6,01 млрд
Фото: з вільних джерел
За даними рейтингу, за останній рік капітал Ахметова виріс на $1,3 млрд. Інших українців в рейтингу немає.
Найбагатшою людиною планети визнаний Джефф Безос. Його капітал оцінили в $138 млрд. У першій п'ятірці: Білл Гейтс ($93,8 млрд), Уоррен Баффет ($82,5 млрд), Марк Цукерберг ($78,7 млрд) і Бернард Арно ($77,7 млрд).
Раніше Bloomberg заявив, що статків Ріната Ахметова вистачить на 36 днів функціонування всієї країни.
Нагадаємо, на початку року Ахметов піднявся з 439 на 393 місце в рейтингу Bloomberg топ-500 найбагатших людей світу.
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