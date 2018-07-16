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Статки глави Amazon Джеффрі Безоса досягли $150 мільярдів: він став найбагатшою людиною світу

Безос побив рекорд Білла Гейтса
Статки засновника Amazon Джеффрі Безоса досягли 150 мільярдів доларів.
Статки глави Amazon Джеффрі Безоса досягли $150 мільярдів: він став найбагатшою людиною світу Фото: reuters.com

Як повідомляє Bloomberg, це зробило його найбагатшою людиною в сучасній історії.

Від початку 2018 року Безос став багатшим у півтора рази, чому сприяло різке зростання акцій Amazon – на 56%.


Фото: bloomberg.com

У 1999 році статки Білла Гейтса перед "крахом доткомів" оцінювалися у $100 млрд – це приблизно відповідає $149 млрд 2018 року.

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16 07 2018 20:46
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