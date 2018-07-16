Статки глави Amazon Джеффрі Безоса досягли $150 мільярдів: він став найбагатшою людиною світу

Статки засновника Amazon Джеффрі Безоса досягли 150 мільярдів доларів.

Як повідомляє Bloomberg, це зробило його найбагатшою людиною в сучасній історії.

Від початку 2018 року Безос став багатшим у півтора рази, чому сприяло різке зростання акцій Amazon – на 56%.



Фото: bloomberg.com

У 1999 році статки Білла Гейтса перед "крахом доткомів" оцінювалися у $100 млрд – це приблизно відповідає $149 млрд 2018 року.