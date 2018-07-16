БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтатки засновника Amazon Джеффрі Безоса досягли 150 мільярдів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Статки глави Amazon Джеффрі Безоса досягли $150 мільярдів: він став найбагатшою людиною світу
Безос побив рекорд Білла Гейтса
Фото: reuters.com
Як повідомляє Bloomberg, це зробило його найбагатшою людиною в сучасній історії.
Від початку 2018 року Безос став багатшим у півтора рази, чому сприяло різке зростання акцій Amazon – на 56%.
Фото: bloomberg.com
У 1999 році статки Білла Гейтса перед "крахом доткомів" оцінювалися у $100 млрд – це приблизно відповідає $149 млрд 2018 року.
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