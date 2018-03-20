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Статки Цукерберга знизилися на п'ять мільярдів доларів

Компанія Цукерберга переживає не найкращі часи
Статки засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга знизилися на п'ять мільярдів доларів після чуток про витік даних користувачів.
Статки Цукерберга знизилися на п Фото: itnews.com.au

Статок Цукерберга на сьогоднішній день становить 69,6 мільярда доларів, передає Forbes.

Також повідомляється, що під час торгів у понеділок, 19 березня, акції Facebook подешевшали більш ніж на 7%, а вартість компанії знизилася на 37 мільярдів доларів.

Нагадаємо, щомісячний американський журнал Wired представив обкладинку свого нового номера, головним героєм якого став засновник Facebook Марк Цукерберг.

Видання розмістило на обкладинці березневого номера фото "побитого" Цукерберга, який зображений з синцями та подряпинами.

У редакції зазначили, що таким чином хотіли проілюструвати важкі часи, які наразі переживає Facebook.

Нагадаємо, раніше актор Джим Керрі видалив свою сторінку у соціальній мережі Facebook через втручання Росії у вибори в Америці.

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20 03 2018 07:17
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