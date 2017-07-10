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Статус учасника бойових дій отримали 316,6 тис. учасників АТО

Позбавлені статусу учасника бойових дій 97 осіб
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (АТО) констатувала надання статусу учасника бойових дій 316612 учасникам АТО.
Статус учасника бойових дій отримали 316,6 тис. учасників АТО Фото: google.com

Серед них військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, працівники відомств, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, залучені в АТО, становлять 316 363 людини (Міноборони - 215 143 людини, МВС - 32470 осіб, Національна гвардія - 29733 особи, Служба безпеки України - 9297 осіб, Служба зовнішньої розвідки - 37 осіб, Державна прикордонна служба - 17998 осіб, Державна спеціальна транспортна служба - 1919 осіб, Управління державної охорони - 424 особи, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації - 742 особи, Державна служба з надзвичайних ситуацій - 4 339 осіб, Генеральна прокуратура - 161 особа, Національна поліція - 3 550 осіб, Державна фіскальна служба - 550 осіб), а також працівники підприємств, установ і організацій - 249 осіб, - йдеться в повідомленні прес-служби Держслужби ветеранів.

Позбавлені статусу учасника бойових дій 97 осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала за основу так званий законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.
 

 

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07 10 2017 12:15
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