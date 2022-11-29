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Статус учасників бойових дій проти росії в Україні почнуть оформлювати з 1 грудня

Міністерство оборони України завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується оформлення документів учасників бойових дій (УБД) під час відсічі повномасштабної агресії росії. З 1 грудня поточного року стартує робота з оформлення цих документів.
Статус учасників бойових дій проти росії в Україні почнуть оформлювати з 1 грудня Андрій Попіль. Фото: Андрій Попіль
Про це повідомило Міноборони.
 
Міністр Олексій Резніков запевнив, що всі, хто має підстави на УБД, отримає соціальні гарантії — нікого не забудуть, додав він. Процес, за словами Резнікова, буде тривалим, оскільки за 9 місяців активної фази війни в Україні нараховується сотні тисяч учасників бойових дій. Алгоритм надання статусу УБД вже доводиться до виконання у військах.
 
Для контролю цього процесу буде утворено 18 комісій. Вони почнуть роботу з 1 грудня.
 
Отримати статус УБД можна трьома способами:
 
-за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих;
-за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає
документи та подає їх до відповідної комісії;
-за особистим зверненням людини, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
 
У разі виникнення запитань можна звернутися на "гарячу лінію" Міноборони.
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29 11 2022 21:16
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