Статус учасників бойових дій проти росії в Україні почнуть оформлювати з 1 грудня

Міністерство оборони України завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується оформлення документів учасників бойових дій (УБД) під час відсічі повномасштабної агресії росії. З 1 грудня поточного року стартує робота з оформлення цих документів.

Міністр Олексій Резніков запевнив, що всі, хто має підстави на УБД, отримає соціальні гарантії — нікого не забудуть, додав він. Процес, за словами Резнікова, буде тривалим, оскільки за 9 місяців активної фази війни в Україні нараховується сотні тисяч учасників бойових дій. Алгоритм надання статусу УБД вже доводиться до виконання у військах.

Для контролю цього процесу буде утворено 18 комісій. Вони почнуть роботу з 1 грудня.

Отримати статус УБД можна трьома способами:

-за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих;

-за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає

документи та подає їх до відповідної комісії;

-за особистим зверненням людини, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У разі виникнення запитань можна звернутися на "гарячу лінію" Міноборони.