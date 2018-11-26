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Статут МВФ не забороняє виділяти кредити країнам, в яких оголошено воєнний стан

У Фонді зазначили, що мають досвід подібної співпраці з країнами
У Міжнародного валютного фонду (МВФ) немає формальних юридичних заборон, що перешкоджають продовженню співпраці в умовах воєнного стану.
Статут МВФ не забороняє виділяти кредити країнам, в яких оголошено воєнний стан Петро Порошенко і Крістін Лагард. Фото: president.gov.ua

У МВФ відзначили, що фонд вже співпрацював з низкою країн, на території яких розгорталися воєнні конфлікти різної активності, повідомила прес-служба київського офісу МВФ, інформують "Українські новини".

Для Фонду важливо, щоб в країні існував план реформ і щоб дії влади сприяли його реалізації.

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Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.

Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.

 

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26 11 2018 11:25
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