Статут МВФ не забороняє виділяти кредити країнам, в яких оголошено воєнний стан
У МВФ відзначили, що фонд вже співпрацював з низкою країн, на території яких розгорталися воєнні конфлікти різної активності, повідомила прес-служба київського офісу МВФ, інформують "Українські новини".
Для Фонду важливо, щоб в країні існував план реформ і щоб дії влади сприяли його реалізації.
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Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.
Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.
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