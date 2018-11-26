Статут МВФ не забороняє виділяти кредити країнам, в яких оголошено воєнний стан

У Фонді зазначили, що мають досвід подібної співпраці з країнами

У Міжнародного валютного фонду (МВФ) немає формальних юридичних заборон, що перешкоджають продовженню співпраці в умовах воєнного стану.

У МВФ відзначили, що фонд вже співпрацював з низкою країн, на території яких розгорталися воєнні конфлікти різної активності, повідомила прес-служба київського офісу МВФ, інформують "Українські новини".

Для Фонду важливо, щоб в країні існував план реформ і щоб дії влади сприяли його реалізації.

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