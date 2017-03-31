Став відомий порядок виступів півфіналістів "Євробачення-2017", Самойлова теж є
Про це повідомляється на сайті пісенного конкурсу.
Як зазначається, ще три роки тому учасники самі тягнули жереб і визначали свій порядковий номер. Тепер організатори конкурсу розставляють учасників так, щоб було більш захоплююче і кожна композиція виділялася.
Продюсери конкурсу затвердили такий порядок виступів:
Перший півфінал (9 травня):
1. Швеція: Робін Бенгтссон - "I Can’t Go On"
2. Грузія: Тамара Гачечіладзе - "Keep The Faith"
3. Австралія: Ісайя Фаербрейс - "Don’t Come Easy"
4. Албанія: Ліндіта - "World"
5. Бельгія: Бланш - "City Lights"
6. Чорногорія: Славко Калезич - "Space"
7. Фінляндія: Норма Джон - "Blackbird"
8. Азербайджан: Діана Гаджієва - "Skeletons"
9. Португалія: Сальвадор Собрал - "Amar Pelos Dois"
10. Греція: Демі - "This is Love"
11. Польща: Кася Мось - "Flashlight"
12. Молдова: Sunstroke Project - "Hey Mamma"
13. Ісландія: Свала - "Paper"
14. Чехія: Мартіна Барта - "My Turn"
15. Кіпр: Ховіг - "Gravity"
16. Вірменія: Арцвік - "Fly With Me"
17. Словенія: Омар Набер - "On My Way"
18. Латвія: Triana Park - "Line
Другий півфінал (11 травня):
1. Сербія: Тияна Богичевич - "In Too Deep"
2. Австрія: Натан Трент - "Running On Air"
3. Росія: Юлія Самойлова - "Flame is Burning"
4. Македонія: Яна Бурческа - "Dance Alone"
5. Мальта: Клаудія Фанієлло - "Breathlessly"
6. Румунія: Ілінка і Алекс Флоря - "Yodel It!"
7. Нідерланди: OG3NE - "Lights and Shadows"
8. Угорщина: Йоци Папай - "Origo"
9. Данія: Аня Ніссен - "Where I Am"
10. Ірландія: Брендан Мюррей - "Dying to Try"
11. Сан-Маріно: Валентина Монетта і Джиммі Уілсон - "Spirit of the Night"
12. Хорватія: Жак Худек - "My Friend"
13. Норвегія: JOWST - "Grab The Moment"
14. Швейцарія: Timebelle - "Apollo"
15. Білорусь: NAVIBAND - "Гістория Майго Жицця"
16. Болгарія: Крістіан Костів - "Beautiful Mess"
17. Литва: Fusedmarc - "Rain Of Revolution"
18. Естонія: Койт Тооме і Лаура - "Verona"
19. Ізраїль: Імрі Зів - "I Feel Alive"
У повідомленні наголошується, що якщо російську представницю Юлію Самойлову пустять на територію України, вона виступить у другому півфіналі під номером 3 з піснею "Flame is Burning".
Порядок виступу в фіналі буде також визначено продюсерами шоу, після другого півфіналу.
Великий фінал "Євробачення-2017" відбудеться 13 травня в Києві.
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