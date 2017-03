Став відомий порядок виступів півфіналістів "Євробачення-2017", Самойлова теж є

Європейський мовний союз і Національна громадська телекомпанія України в п'ятницю, 31 березня, представили порядок виступу артистів у першому і другому півфіналах "Євробачення-2017".

Про це повідомляється на сайті пісенного конкурсу.

Як зазначається, ще три роки тому учасники самі тягнули жереб і визначали свій порядковий номер. Тепер організатори конкурсу розставляють учасників так, щоб було більш захоплююче і кожна композиція виділялася.

Продюсери конкурсу затвердили такий порядок виступів:

Перший півфінал (9 травня):



1. Швеція: Робін Бенгтссон - "I Can’t Go On"



2. Грузія: Тамара Гачечіладзе - "Keep The Faith"



3. Австралія: Ісайя Фаербрейс - "Don’t Come Easy"



4. Албанія: Ліндіта - "World"



5. Бельгія: Бланш - "City Lights"



6. Чорногорія: Славко Калезич - "Space"



7. Фінляндія: Норма Джон - "Blackbird"



8. Азербайджан: Діана Гаджієва - "Skeletons"



9. Португалія: Сальвадор Собрал - "Amar Pelos Dois"



10. Греція: Демі - "This is Love"



11. Польща: Кася Мось - "Flashlight"



12. Молдова: Sunstroke Project - "Hey Mamma"



13. Ісландія: Свала - "Paper"



14. Чехія: Мартіна Барта - "My Turn"



15. Кіпр: Ховіг - "Gravity"



16. Вірменія: Арцвік - "Fly With Me"



17. Словенія: Омар Набер - "On My Way"



18. Латвія: Triana Park - "Line



Другий півфінал (11 травня):



1. Сербія: Тияна Богичевич - "In Too Deep"



2. Австрія: Натан Трент - "Running On Air"



3. Росія: Юлія Самойлова - "Flame is Burning"



4. Македонія: Яна Бурческа - "Dance Alone"



5. Мальта: Клаудія Фанієлло - "Breathlessly"



6. Румунія: Ілінка і Алекс Флоря - "Yodel It!"



7. Нідерланди: OG3NE - "Lights and Shadows"



8. Угорщина: Йоци Папай - "Origo"



9. Данія: Аня Ніссен - "Where I Am"



10. Ірландія: Брендан Мюррей - "Dying to Try"



11. Сан-Маріно: Валентина Монетта і Джиммі Уілсон - "Spirit of the Night"



12. Хорватія: Жак Худек - "My Friend"



13. Норвегія: JOWST - "Grab The Moment"



14. Швейцарія: Timebelle - "Apollo"



15. Білорусь: NAVIBAND - "Гістория Майго Жицця"



16. Болгарія: Крістіан Костів - "Beautiful Mess"



17. Литва: Fusedmarc - "Rain Of Revolution"



18. Естонія: Койт Тооме і Лаура - "Verona"



19. Ізраїль: Імрі Зів - "I Feel Alive"



У повідомленні наголошується, що якщо російську представницю Юлію Самойлову пустять на територію України, вона виступить у другому півфіналі під номером 3 з піснею "Flame is Burning".



Порядок виступу в фіналі буде також визначено продюсерами шоу, після другого півфіналу.



Великий фінал "Євробачення-2017" відбудеться 13 травня в Києві.