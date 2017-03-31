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Став відомий порядок виступів півфіналістів "Євробачення-2017", Самойлова теж є

Якщо представницю РФ пустять в Україну, вона виступить у другому півфіналі під третім номером.
Європейський мовний союз і Національна громадська телекомпанія України в п'ятницю, 31 березня, представили порядок виступу артистів у першому і другому півфіналах "Євробачення-2017".
Став відомий порядок виступів півфіналістів "Євробачення-2017", Самойлова теж є Фото: 1tv.com.ua

Про це повідомляється на сайті пісенного конкурсу.

Як зазначається, ще три роки тому учасники самі тягнули жереб і визначали свій порядковий номер. Тепер організатори конкурсу розставляють учасників так, щоб було більш захоплююче і кожна композиція виділялася.

Продюсери конкурсу затвердили такий порядок виступів:

Перший півфінал (9 травня):

1. Швеція: Робін Бенгтссон - "I Can’t Go On"

2. Грузія: Тамара Гачечіладзе - "Keep The Faith"

3. Австралія: Ісайя Фаербрейс - "Don’t Come Easy"

4. Албанія: Ліндіта - "World"

5. Бельгія: Бланш - "City Lights"

6. Чорногорія: Славко Калезич - "Space"

7. Фінляндія: Норма Джон - "Blackbird"

8. Азербайджан: Діана Гаджієва - "Skeletons"

9. Португалія: Сальвадор Собрал - "Amar Pelos Dois"

10. Греція: Демі - "This is Love"

11. Польща: Кася Мось - "Flashlight"

12. Молдова: Sunstroke Project - "Hey Mamma"

13. Ісландія: Свала - "Paper"

14. Чехія: Мартіна Барта - "My Turn"

15. Кіпр: Ховіг - "Gravity"

16. Вірменія: Арцвік - "Fly With Me"

17. Словенія: Омар Набер - "On My Way"

18. Латвія: Triana Park - "Line

Другий півфінал (11 травня):

1. Сербія: Тияна Богичевич - "In Too Deep"

2. Австрія: Натан Трент - "Running On Air"

3. Росія: Юлія Самойлова - "Flame is Burning"

4. Македонія: Яна Бурческа - "Dance Alone"

5. Мальта: Клаудія Фанієлло - "Breathlessly"

6. Румунія: Ілінка і Алекс Флоря - "Yodel It!"

7. Нідерланди: OG3NE - "Lights and Shadows"

8. Угорщина: Йоци Папай - "Origo"

9. Данія: Аня Ніссен - "Where I Am"

10. Ірландія: Брендан Мюррей - "Dying to Try"

11. Сан-Маріно: Валентина Монетта і Джиммі Уілсон - "Spirit of the Night"

12. Хорватія: Жак Худек - "My Friend"

13. Норвегія: JOWST - "Grab The Moment"

14. Швейцарія: Timebelle - "Apollo"

15. Білорусь: NAVIBAND - "Гістория Майго Жицця"

16. Болгарія: Крістіан Костів - "Beautiful Mess"

17. Литва: Fusedmarc - "Rain Of Revolution"

18. Естонія: Койт Тооме і Лаура - "Verona"

19. Ізраїль: Імрі Зів - "I Feel Alive"

У повідомленні наголошується, що якщо російську представницю Юлію Самойлову пустять на територію України, вона виступить у другому півфіналі під номером 3 з піснею "Flame is Burning".

Порядок виступу в фіналі буде також визначено продюсерами шоу, після другого півфіналу.

Великий фінал "Євробачення-2017" відбудеться 13 травня в Києві.

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31 03 2017 23:44
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