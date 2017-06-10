ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Чехії Мілош Земан вважає різне ставлення до "референдуму" у Криму і відокремлення Косова від Сербії проявом політики подвійних стандартів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ставлення до ситуації з Кримом та Косово - прояв подвійних стандартів, - президент Чехії
Про це чиновник зазначив в контексті референдуму в Каталонії
Мілош Земан. Фото: ibtimes.co.uk
Про це він сказав в ефірі ТV Barrandov, повідомляє видання Parlamentni listy.
У контексті референдуму в Каталонії він зазначив, що різні країни часто оцінюються за різними мірками, з використанням політики подвійних стандартів.
"Коли був референдум у Криму, то це назвали незаконною анексією, але коли Косово стало незалежною державою всупереч резолюції ООН, то все гаразд", - зазначив Земан.
Варто зазначити, що Чехія є однією з тих європейських країн, які досі не визнали незалежності Косова.
Нагадаємо, у березні Мілош Земан заявив, що хоче скасування санкцій проти Росії та налагодження відносин.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 10 2017 13:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків