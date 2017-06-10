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Ставлення до ситуації з Кримом та Косово - прояв подвійних стандартів, - президент Чехії

Про це чиновник зазначив в контексті референдуму в Каталонії
Президент Чехії Мілош Земан вважає різне ставлення до "референдуму" у Криму і відокремлення Косова від Сербії проявом політики подвійних стандартів.
Ставлення до ситуації з Кримом та Косово - прояв подвійних стандартів, - президент Чехії Мілош Земан. Фото: ibtimes.co.uk

Про це він сказав в ефірі ТV Barrandov, повідомляє видання Parlamentni listy.

У контексті референдуму в Каталонії він зазначив, що різні країни часто оцінюються за різними мірками, з використанням політики подвійних стандартів.

"Коли був референдум у Криму, то це назвали незаконною анексією, але коли Косово стало незалежною державою всупереч резолюції ООН, то все гаразд", - зазначив Земан.

Варто зазначити, що Чехія є однією з тих європейських країн, які досі не визнали незалежності Косова.

Нагадаємо, у березні Мілош Земан заявив, що хоче скасування санкцій проти Росії та налагодження відносин.

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06 10 2017 13:46
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