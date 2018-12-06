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Ставицький заявив, що зустрічався з представниками ГПУ "багато разів"

Колишній міністр енергетики України підтвердив зустрічі із представниками ГПУ
Міністр енергетики часів Януковича Едуард Ставицький підтвердив, що зустрічався з представниками Генпрокуратури у листопаді 2016 року в Ізраїлі. За його словами, таких зустрічей було "дуже багато".
Ставицький заявив, що зустрічався з представниками ГПУ "багато разів" Фото: unian.ua

Про це Ставицький повідомив в ефірі "Громадського". Він наголосив, що неодноразово звертався до ГПУ із особистими листами з проханням про зустріч. Водночас до нього і його захисників ніхто не звертався офіційно.

"Офіційно ні на мою адресу, ні моїх ізраїльських захисників, ні мені особисто, навіть при зустрічах, які відбувались, а їх було дуже багато, не надходило жодного документу для того, щоб я міг офіційно відповісти на питання, які цікавлять. Навіть статус мій був мені невідомий, я дізнаюсь зі ЗМІ про інформацію стосовно своєї персони", – додав Ставицький.

Він сказав, що до його захисників звернулись для зустрічі, яка відбувалася в Ізраїлі у 2016 році.

"До моїх захисників в Ізраїлі звернулися для того, щоб якщо є бажання провести зустріч, то ГПУ готова надати представників…", – наголосив екс-міністр.

Водночас Ставицький поскаржився, що йому досі невідомо, як просувається його справа в Україні.

"Я ні про що не домовлявся ні з ким. Я особисто маю думку, я переконаний, що я абсолютно стерильний у цій справі. Тобто проти мене фабрикують справу з політичних причин… Фабрикація йде повномасштабна", – наголосив він.

Також Ставицький зазначив, що не може зрозуміти, в чому його звинувачує Генеральна прокуратура.

"Мені взагалі не відомо, про що йдеться. Мені зі ЗМІ стало відомо, що мене нібито підозрюють або звинувачують у передачі Межигір'я", – повідомив він.

Екс-політик зазначив, що готовий надати пояснення у будь-якій справі та з приводу будь-яких питань.

"Я готовий надати пояснення, але до мене ніхто офіційно не звернувся", – підкреслив він вкотре.

Також Ставицький наголосив, що в разі передачі справи до суду хоче захищати себе сам.

"Я за фахом юрист. І якщо вже дійде справа до розгляду по суті, то я хочу себе захищати і маю право на це за Конституцією. Але мене певний час обмежують у цьому…  Але якщо дійде все до суті, я надам усі матеріали", – сказав екс-міністр.

Як повідомляв iPress.ua, 9 червня проект "Слідство.Інфо" оприлюднив розслідування, в якому йшлося, що заступники генпрокурора Євгеній Єнін та Анжела Стрижевська таємно зустрічалися з міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. У матеріалі журналістів йшлося про те, що нинішні посадовці в Україні можуть допомагати колишнім чиновникам часів Януковича уникнути покарання.

У Генеральній прокуратурі України заявили, що метою зустрічі з екс-міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким у листопаді 2016 року була перевірка його готовності до співпраці зі слідством.

Нагадаємо, Генпрокуратура оголосила в розшук Едуарда Ставицького 24 березня 2014 року. Стосовно нього розпочали кримінальне провадження за "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Служба безпеки України також оголосила його в розшук.

5 квітня 2016 року Ставицького оголосив у розшук Інтерпол.

Зараз екс-міністр живе в Ізраїлі. Україна направила Ізраїлю запит на екстрадицію Ставицького.

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12 06 2018 22:30
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