СТБ оштрафували за морально шкідливі для дітей передачі на 1,7 млн грн

Окремі анонси та епізоди передач "МастерШеф", "Хата на тата", "Битва екстрасенсів" і "Один за всіх" містили сцени жорстокості

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наклала на телеканал СТБ штраф у розмірі 1,655 мільйона гривень за передачі, морально шкідливі для дітей.

Моніторинг показав, що окремі анонси та епізоди передач "МастерШеф", "Хата на тата", "Битва екстрасенсів" і "Один за всіх" містили сцени жорстокості, насильства, непристойні слова та жести тощо і транслювалися в доступний для дітей час. Про це повідомив у Facebook член Нацради Сергій Костинський.

Костинський нагадав, що минулого року СТБ допустив аналогічні порушення, за що отримав від Нацради м'якішу санкцію - попередження. Та оскільки телекомпанія не виправила помилки, згідно із законом, цього разу Національна рада застосувала до неї штраф у розмірі 10% від суми ліцензійного збору.

У той же час, повідомив Костинський, за результатами позапланової перевірки СТБ щодо резонансної передачі "Битва екстрасенсів" штрафних санкцій на телеканал накладено не було. Факт випуску цієї передачі лише "взяли до відома".

Нагадаємо, у січні керівництво телеканалу СТБ вирішило більше не показувати в своєму ефірі "Битву екстрасенсів" виробництва російського телеканалу ТНТ.

15 січня в одному з епізодів програми "Битва екстрасенсів" російського каналу "ТНТ", яку транслював український канал "СТБ", показали чоловіка, який назвав себе російським військовим, що воював на Донбасі. Хоча в українській версії ефіру ці слова не прозвучали, вони є в оригінальній версії в мережі інтернет. Загалом участь в шоу взяли 6 чоловіків, одягнених в камуфляж.