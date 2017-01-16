СТБ припиняє показ "Битви екстрасенсів" через сюжет про російського військового

Керівництво телеканалу СТБ вирішило більше не показувати в своєму ефірі "Битву екстрасенсів" виробництва російського телеканалу ТНТ.

"У неділю, 15 січня, ми показали програму "Битва екстрасенсів". У цій програмі показані люди в камуфляжі, за контекстом програми це російські колишні і/або чинні військові. Показ цієї програми з моральної точки зору неприпустимий. Мені соромно. Я прошу вибачення у телеглядачів. Ми прийняли такі рішення: 1. Припинити показ програми "Битва екстрасенсів" виробництва телеканалу ТНТ. 2. Звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір", - написав керівник телеканалу СТБ Володимир Бородянський на своїй сторінці у Facebook.

15 січня в одному з епізодів програми "Битва екстрасенсів" російського каналу "ТНТ", яку транслював український канал "СТБ", показали чоловіка, який назвав себе російським військовим, що воював на Донбасі. Хоча в українській версії ефіру ці слова не прозвучали, вони є в оригінальній версії в мережі інтернет. Загалом участь в шоу взяли 6 чоловіків, одягнених в камуфляж.

За сюжетом програми, шестеро осіб у формі влаштували засідки на різних поверхах занедбаної будівлі. Під час одного з епізодів чоловік-екстрасенс звернувся до учасника програми з твердженням, що той "воював і зовсім нещодавно". Коли ведуча запитала, де саме воював, той відповів – в Україні. Це пізніше і підтвердив один із учасників, що назвався військовим.

Трансляція програми викликала обурення серед користувачів соціальних мереж, які закликали Національну раду з питань телебачення і радіомовлення негайно відреагувати на цю подію.

Нагадаємо, на початку січня ведуча популярної програми "Все буде смачно" на телеканалі СТБ Алла Ковальчук потрапила в епіцентр скандалу. Жінка виклала на своєму YouTube-каналі відео, де показала, як зустріла Новий Рік під виступ президента Росії Володимира Путіна на російському каналі. Ковальчук почала насміхатись із рядків українського гімну.