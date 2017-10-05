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"СТБ" та "Новий канал" отримали попередження від Нацради за вживання брутальних висловлювань

Програми з порушеннями виходили і в ранковий, і в денний час
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за результатами моніторингу загальнонаціональних телеканалів з 24 по 26 квітня 2017 року зафіксувала вживання брутальних слів і виразів в анонсах окремих передач на телеканалах "СТБ" і "Новий канал".
"СТБ" та "Новий канал" отримали попередження від Нацради за вживання брутальних висловлювань Фото: intvua.com

"Грубі висловлювання на "СТБ" були зафіксовані в анонсах передач "МайстерШеф.Діти" і в спецпроекті "Вікон" "Сусіди". На "Новому" це стосувалося анонсів передач "Від пацанки до панянки", оголошення набору на наступний сезон проекту "Від пацанки до панянки" і "Серця трьох", - повідомляє сайт Нацради.

Анонси зазначених проектів виходили і в ранковий, і в денний час, коли вони були доступними до перегляду дітям.

"Регулятор просить мовників уважніше ставитися до дотримання вимог законодавства до суспільної моралі та захисту неповнолітніх", - підкреслюють у Нацраді.

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.

 

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10 05 2017 14:58
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