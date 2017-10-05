"СТБ" та "Новий канал" отримали попередження від Нацради за вживання брутальних висловлювань
"Грубі висловлювання на "СТБ" були зафіксовані в анонсах передач "МайстерШеф.Діти" і в спецпроекті "Вікон" "Сусіди". На "Новому" це стосувалося анонсів передач "Від пацанки до панянки", оголошення набору на наступний сезон проекту "Від пацанки до панянки" і "Серця трьох", - повідомляє сайт Нацради.
Анонси зазначених проектів виходили і в ранковий, і в денний час, коли вони були доступними до перегляду дітям.
"Регулятор просить мовників уважніше ставитися до дотримання вимог законодавства до суспільної моралі та захисту неповнолітніх", - підкреслюють у Нацраді.
Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків