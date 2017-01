СТБ закриває шоу "Танцюють всі!"

Телеканал СТБ закриває талант-шоу "Танцюють всі!" після дев'яти сезонів.

"Ми вдячні команді "Танцюють всі!" і членам журі за віддачу і професіоналізм, з якими вони працювали над цим складним, але дуже красивим шоу. За дев'ять років колеги відкрили неймовірну кількість талановитих хореографів і танцюристів; зуміли змінити обличчя сучасної української хореографії та закохати в неї українців, створивши танцювальну моду в нашій країні. Разом з проектом виросло нове покоління, для якого танці стали сенсом життя і навіть професією. Також ми вдячні нашим незмінним ведучим Лілії Ребрик і Дмитру Танковичу, які віддали шоу "Танцюють всі!" частинку своєї душі", - прокоментував рішення генеральний директор телеканалу СТБ Володимир Бородянський, повідомляє "Телекритика".

Перший сезон шоу "Танцюють всі!" стартував в ефірі СТБ 12 вересня 2008 року. Це адаптована версія американського шоу So You Think You Can Dance.

Переможцями українського проекту стали: Олександр Останін (1 сезон), Наталя Лігай (2 сезон), Олександр Геращенко (3 сезон), Василь Козар (4 сезон), Ільдар Тагіров (5 сезон), Володимир Раков (6 сезон), Даніель Сібілль (7 сезон), Ільдар Гайнутдінов (8 сезон), Міхай Унгуряну (9 сезон).

Нагадаємо, що раніше СТБ припинив показувати російську версію шоу "Битва екстрасенсів" після того, як в одному з ефірів узяв участь російський військовий, який воював на Донбасі.