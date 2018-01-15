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СТБ зупиняє проект "Україна має талант"

Дев'ятий сезон проекту став завершальним
Телеканал СТБ зупиняє провадження національного шоу "Україна має талант".
СТБ зупиняє проект "Україна має талант" Фото: stb.ua

Дев'ятий сезон проекту (він же - другий сезон дитячої версії), фінал якого відбувся 27 травня 2017 року, став завершальним в історії каналу.

"За 9 років проект відкрив величезну кількість талантів, за успішною кар'єрою багатьох з них ми з радістю сьогодні спостерігаємо ... Все це стало можливим завдяки професіоналізму команд, що створювали таке складне шоу, і, звичайно ж, наших суддів, яким випала непроста задача визначати кращих з кращих. Ми вдячні колегам з каналу за цю працю і нашим зоряним суддям, особливо Славі Фроловій та Ігорю Кондратюку, які працювали всі сезони проекту, за професіоналізм, майстерність, витримку і вміння розгледіти справжній талант. Також ми вдячні нашим ведучим, яким протягом 9 років довелося бути підтримкою, друзями і втіхою для учасників", - прокоментував рішення керівник каналу СТБ Володимир Бородянський, повідомляє сайт телеканалу.

"Україна має талант" - це адаптація популярного американського шоу "America's Got Talent". Телеканал СТБ запустив перший сезон шоу в 2009 році. Телепроект моментально завоював величезну популярність, багато в чому завдяки тому, що глядачі отримали можливість не просто спостерігати за учасниками, а й спробувати власні сили, адже прийти в проект могла будь-яка людина, що володіє творчим талантом - чи це дресирування собак, жонглювання або малювання піском.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила українським телеканалам "Інтер" та "СТБ" позапланові перевірки через їхні новорічні ефіри.

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15 01 2018 20:56
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