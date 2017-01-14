Стефан Петерансель в 13-й раз переміг на ралі "Дакар", - ФОТО

Француз Стефан Петерансель в 12-й раз в кар'єрі виграв "Дакар". Він подолав 12 етапів ралі-рейду за 28 годин 49 хвилин і 30 секунд і приніс Peugeot другу перемогу поспіль.

Гонщик бере участь в "Дакарі" з 1988 року, коли йому було 23 роки. Перші шість разів він перемагав на мотоциклі, після чого пересів на позашляховики. Петерансель вигравав ралі в 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 і 2015 роках, - інформує LB.

Фото: EPA/UPG

Другим з відставанням в п'ять хвилин фінішував зірка ралі Себастьян Льоб на Peugeot. Замкнув трійку кращих ще один представник Peugeot, а саме Сіріл Депре, який приїхав за 33 хвилини позаду лідера. Кращим серед інших став Нані Рома, який посів четверте місце. Іспанець, який виступає на Toyota, програв Петерансель 1 годину і майже 17 хвилин.

Фото: EPA/UPG

У заліку мотоциклів перемогу здобув британець Сем Сандерленд на KTM (32 години 6 хвилин). Для марки KTM це 16-та поспіль перемога. Минулорічний переможець Тобі Прайс отримав важку травму ще на четвертому етапі нинішнього ралі-рейду і зійшов з дистанції. У нього діагностували перелом стегна після падіння.

Фото: EPA/UPG

Серед гонщиків на квадроциклах кращим став росіянин Сергій Карякін на Yamaha (39 годин 18 хвилин).

Фото: EPA/UPG

Російський екіпаж також виграв у заліку вантажівок. Перемогу здобув Едуард Ніколаєв на КамАЗі (27 годин 58 хвилин). Друге місце зайняв інший екіпаж КамАЗа під керівництвом Дмитра Сотнікова, третім став минулорічний переможець голландець Жерар де Рой на Iveco.

Зазначимо, в Перу під час марафону "Дакар-2013" у зіткненні двох авто загинули двоє осіб, ще семеро зазнали поранень.