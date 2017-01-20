Стенфордський університет відкрив стипендійну програму для українців на $70 тисяч

На навчання у США поїдуть три професіонали з України

У Стенфордському університеті відкрилася стипендійна програма для українців Ukrainian Emerging Leaders Program.

Українська стипендійна програма у Стенфорді – річна, передбачена для трьох професіоналів з України, які приїдуть на навчання у вересні 2017-го року. Кожному з учасників платитимуть стипендію $70 тис, інформує Українська Правда.

Вона відкрита для людей, які працюють у політиці, експертів з права, лідерів громадянського суспільства, підприємців.

Учасників прийматиме Центр розвитку демократії та верховенства права (CDDRL), який є частиною інституту міжнародних відносин Freeman Spogli Institute (FSI).

Із 20 січня на офіційній сторінці програми можна ознайомитись з критеріями, заповнити анкету та подати свою кандидатуру. Дедлайн подачі заявок – 15 лютого 2017.

Університет оголосить про результати відбору вже у квітні, а навчання розпочнеться у вересні.

"Сотні знайомств, десятки найпотужніших у світі дослідницьких інституцій, величезні архіви і прекрасні бібліотеки, конференції, що збирають найвпливовіших людей планети, надзвичайно сильні школи і науковці, круті студенти, та практично необмежені можливості для партнерств у серці інноваційно-технологічного центру світу. Такий шанс не можна зґаяти. Я вірю в те, що люди які пройдуть цю програму і повернуться, будуть дивитись на Україну та її можливості зовсім іншими очима" – розповів розробник проекту Олександр Акименко. У розробці української стипендійної програми допомагав і філософ, політичний та економічний експерт Френсіс Фукуяма. "Першими хто повірив та підтримав проект стали Western NIS Enterprise Fund, Святослав Вакарчук та Томаш Фіала. Саме завдяки їх консультаційній, моральній та фінансовій підтримці відбудеться перший пілотний рік програми", – розповів Акименко.

Нагадаємо, що шість українських ВНЗ включені до щорічного рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2016.