Стенфордський університет відкрив стипендійну програму для українців на $70 тисяч
Українська стипендійна програма у Стенфорді – річна, передбачена для трьох професіоналів з України, які приїдуть на навчання у вересні 2017-го року. Кожному з учасників платитимуть стипендію $70 тис, інформує Українська Правда.
Вона відкрита для людей, які працюють у політиці, експертів з права, лідерів громадянського суспільства, підприємців.
Учасників прийматиме Центр розвитку демократії та верховенства права (CDDRL), який є частиною інституту міжнародних відносин Freeman Spogli Institute (FSI).
Із 20 січня на офіційній сторінці програми можна ознайомитись з критеріями, заповнити анкету та подати свою кандидатуру. Дедлайн подачі заявок – 15 лютого 2017.
Університет оголосить про результати відбору вже у квітні, а навчання розпочнеться у вересні.
"Сотні знайомств, десятки найпотужніших у світі дослідницьких інституцій, величезні архіви і прекрасні бібліотеки, конференції, що збирають найвпливовіших людей планети, надзвичайно сильні школи і науковці, круті студенти, та практично необмежені можливості для партнерств у серці інноваційно-технологічного центру світу. Такий шанс не можна зґаяти. Я вірю в те, що люди які пройдуть цю програму і повернуться, будуть дивитись на Україну та її можливості зовсім іншими очима" – розповів розробник проекту Олександр Акименко.
У розробці української стипендійної програми допомагав і філософ, політичний та економічний експерт Френсіс Фукуяма.
"Першими хто повірив та підтримав проект стали Western NIS Enterprise Fund, Святослав Вакарчук та Томаш Фіала. Саме завдяки їх консультаційній, моральній та фінансовій підтримці відбудеться перший пілотний рік програми", – розповів Акименко.
Нагадаємо, що шість українських ВНЗ включені до щорічного рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2016.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: