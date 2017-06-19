ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр інформаційної політики Юрій Стець, який подав у відставку, вважає, що замість нього цю посаду повинна зайняти його перша заступниця Еміне Джапарова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр інформполітики Стець хоче, щоб після його відставки міністром стала його заступниця
Каже, що вже проговорював це з президентом та прем'єр-міністром
ФОТО: ПРЕС-СЛУЖБИ КМУ
"Я це вже проговорював з президентом та прем'єр-міністром. Очевидно, що це буде вирішувати коаліція, але я вважаю, що наступним міністром інформаційної політики має бути Еміна Джапарова", - зазначив Стець.
Міністр наголосив, що йде з посади виключно через стан здоров'я.
"Причина моєї відставки полягає лише в стані здоров'я, не шукайте ніяких підводних каменів. У мене прекрасні стосунки з президентом, прем'єром та урядом", - зазначив він. "Я сподіваюся, що парламент впродовж цього або наступного пленарного тижня проголосує мою відставку", - додав Стець.
Нагадаємо, що 31 травня міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.
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