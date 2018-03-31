Стець закликав українських студентів діяти, а не критикувати
На цьому він наголосив під час зустрічі зі студентами з усіх регіонів України, які входять до Студентської ради при міністерстві, повідомляє "Укрінформ".
"Під час розмови з'ясовувалося, як бачать студенти вирішення нагальних питань в Україні, і чи готова молодь брати відповідальність за ті чи інші свої рішення", – йдеться в повідомленні.
Міністр інформаційної політики порадив студентам:
"Якщо знаєш як зробити, ставай поруч, і зроби. Якщо ти хочеш щось змінити в Україні, то ти повинен бути готовий брати відповідальність за ці рішення".
Студенти в рамках зустрічі, серед іншого, обговорили питання популяризації серед молоді української мови, зазначає інформагентство.
Нагадаємо, Міністерство інформаційної політики України підготувало новий перелік сайтів, які відомство пропонує заборонити у країні.
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