Стіну на кордоні США і Мексики планують побудувати високою, міцною та естетично гарною
Про це йдеться у вимогах до майбутніх підрядників проекту, повідомляє Bloomberg.
"Згідно із початковою концепцією уряду, стіна має бути приблизно 9 м заввишки, а її прийнятний мінімум становити не менше 5,5 м", – йдеться в повідомленні.
Споруда може бути створена із залізобетону та інших матеріалів, які не дозволять перелізти через стіну або зробити підкоп у межах майже 2 м від поверхні.
Стіна має витримати можливі удари кувалдою та іншими інструментами. Конструкція також повинна бути досить міцною, щоб у ній принаймні впродовж однієї години чи 30 хвилин не можна було проробити діру діаметром 30 см.
Крім цього, зазначається, що огорожа має естетично виглядати з північного боку, бути приємного кольору та вписуватися у навколишнє середовище.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час свого щотижневого звернення у Ватикані завуальовано дорікнув президенту США Дональду Трампу за його план побудувати стіну на кордоні з Мексикою і закликав будувати мости, а не стіни.
Тим часом, на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту.
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