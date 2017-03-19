Стіну на кордоні США і Мексики планують побудувати високою, міцною та естетично гарною

Сполучені Штати Америки мають намір побудувати не лише міцну і високу стіну на кордоні з Мексикою, але й таку, що виглядатиме естетично.

Про це йдеться у вимогах до майбутніх підрядників проекту, повідомляє Bloomberg.

"Згідно із початковою концепцією уряду, стіна має бути приблизно 9 м заввишки, а її прийнятний мінімум становити не менше 5,5 м", – йдеться в повідомленні.

Споруда може бути створена із залізобетону та інших матеріалів, які не дозволять перелізти через стіну або зробити підкоп у межах майже 2 м від поверхні.

Стіна має витримати можливі удари кувалдою та іншими інструментами. Конструкція також повинна бути досить міцною, щоб у ній принаймні впродовж однієї години чи 30 хвилин не можна було проробити діру діаметром 30 см.

Крім цього, зазначається, що огорожа має естетично виглядати з північного боку, бути приємного кольору та вписуватися у навколишнє середовище.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час свого щотижневого звернення у Ватикані завуальовано дорікнув президенту США Дональду Трампу за його план побудувати стіну на кордоні з Мексикою і закликав будувати мости, а не стіни.

Тим часом, на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту.