Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

"Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу і 32-й день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтеся до мене і PEN America в заклику звільнити цього українського режисера, незаконно ув'язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди", - написав Кінг у Twitter.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5