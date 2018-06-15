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Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

"Час збігає, і він може померти"
Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити українського режисера з Криму Олега Сенцова.
Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова Фото: з вільних джерел

"Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу і 32-й день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтеся до мене і PEN America в заклику звільнити цього українського режисера, незаконно ув'язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди", - написав Кінг у Twitter.

Він поділився посиланням на заяву організації американських письменників PEN America з вимогою звільнити Сенцова. Серед підписантів цієї заяви - відомий письменник Салман Рушді.

Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.

Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.

 

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15 06 2018 10:38
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