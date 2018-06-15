Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова
"Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу і 32-й день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтеся до мене і PEN America в заклику звільнити цього українського режисера, незаконно ув'язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди", - написав Кінг у Twitter.
Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5— Stephen King (@StephenKing) 14 червня 2018 р.
Він поділився посиланням на заяву організації американських письменників PEN America з вимогою звільнити Сенцова. Серед підписантів цієї заяви - відомий письменник Салман Рушді.
Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.
Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.
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