Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

"Час збігає, і він може померти"

Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити українського режисера з Криму Олега Сенцова.

"Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу і 32-й день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтеся до мене і PEN America в заклику звільнити цього українського режисера, незаконно ув'язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди", - написав Кінг у Twitter.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5 — Stephen King (@StephenKing) 14 червня 2018 р.

Він поділився посиланням на заяву організації американських письменників PEN America з вимогою звільнити Сенцова. Серед підписантів цієї заяви - відомий письменник Салман Рушді.