Столтенберг: НАТО поки не пропонуватиме Україні програму посилених можливостей

Генсек НАТО зазначив, що на сьогодні є багато інструментів для розвитку відносин з Україною

НАТО поки не буде пропонувати Україні програму посилених можливостей (ЕОР - Enhanced Opportunities Partnership), однак продовжить свою підтримку.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході саміту в середу в Брюсселі, відповідаючи на запитання народного депутата України Ганни Гопко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не очікую, що рішення буде прийнято в ході цього саміту. Але я знаю, що ми продовжимо нашу підтримку України", - сказав Столтенберг.

При цьому Столтенберг зазначив, що на сьогодні є багато інструментів для розвитку відносин з Україною.

"У нас є план підтримки, у нас затверджено пакет допомоги, трастові фонди. І на цьому необхідно сфокусуватися. А також – на підтримкці реформ, що проводяться в Україні", - підкреслив генсек.

Раніше голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Альянс поки не готовий запросити Україну до Програми особливих можливостей.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав схвалений раніше Верховною Радою законопроект №8068 про національну безпеку України, який визначає і розмежовує повноваження державних органів у сферах національної безпеки та оборони, а також визначає серед фундаментальних національних інтересів здобуття членства в ЄС і НАТО.