Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Столтенберг: НАТО поки не пропонуватиме Україні програму посилених можливостей

Генсек НАТО зазначив, що на сьогодні є багато інструментів для розвитку відносин з Україною
НАТО поки не буде пропонувати Україні програму посилених можливостей (ЕОР - Enhanced Opportunities Partnership), однак продовжить свою підтримку.
Столтенберг: НАТО поки не пропонуватиме Україні програму посилених можливостей Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході саміту в середу в Брюсселі, відповідаючи на запитання народного депутата України Ганни Гопко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не очікую, що рішення буде прийнято в ході цього саміту. Але я знаю, що ми продовжимо нашу підтримку України", - сказав Столтенберг.

При цьому Столтенберг зазначив, що на сьогодні є багато інструментів для розвитку відносин з Україною.

"У нас є план підтримки, у нас затверджено пакет допомоги, трастові фонди. І на цьому необхідно сфокусуватися. А також – на підтримкці реформ, що проводяться в Україні", - підкреслив генсек.

Раніше голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Альянс поки не готовий запросити Україну до Програми особливих можливостей.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав схвалений раніше Верховною Радою законопроект №8068 про національну безпеку України, який визначає і розмежовує повноваження державних органів у сферах національної безпеки та оборони, а також визначає серед фундаментальних національних інтересів здобуття членства в ЄС і НАТО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2018 14:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.