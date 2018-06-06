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Столтенберг не підтримав ініціативу Італії з перегляду санкцій проти Росії

"Санкції важливі, вони посилають чіткий сигнал, що дії Росії в Україні мають наслідки"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що про перегляд санкцій проти Росії можна говорити тільки після зміни її поведінки.
Столтенберг не підтримав ініціативу Італії з перегляду санкцій проти Росії Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати заяву нового прем’єра Італії Конте щодо перегляду антиросійських санкцій, пише "Європейська правда".

"Санкції важливі, вони посилають чіткий сигнал, що дії Росії в Україні мають наслідки", - заявив Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО дотримується подвійного підходу у відносинах з Росією, який полягає, з одного боку, у сильній обороні та стримуванні, та з іншого боку – у діалозі.

"Ми не хочемо ізолювати Росію. Росія є нашим сусідом і буде залишатись сусідом. Ми справді хочемо розвивати діалог з Росією. Діалог не простий, але саме тому він важливий", - додав генсек НАТО.

Разом з тим Столтенберг назвав Італію цінним союзникам Альянсу та заявив, що очікує співпраці з урядом Конте.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте запропонував переглянути санкції проти Росії.

Також віце-прем'єр і глава італійського Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявив, що Росія є стратегічним партнером Італії в торгівлі та енергетиці.

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06 06 2018 15:38
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