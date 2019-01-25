Столтенберг: Переговори з Росією щодо ракетного договору провалились

Росія не виявила бажання йти на компроміс у суперечці щодо договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг

Переговори між Північноатлантичним альянсом та Росією щодо виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) провалились.

"Договір знаходиться в реальній небезпеці", - сказав Столтенберг, додавши, що представники Росії не виявили бажання йти на компроміс. Генсек Альянсу зазначив, що європейські країни, такі як Німеччина, сподіваються на розв'язання цього питання протягом шестимісячного періоду після того, як США розпочнуть процедури виходу з ДРСМД. "Чим скоріше Росія повернеться до виконання, тим краще. Договір не має ніякої цінності, якщо його не поважають, проблема полягає в російських ракетах в Європі", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує агенція Reuters.

Раніше, Вашингтон висунув Москві ультиматум. Зокрема, якщо Росія не візьметься за виконання своїх зобов'язань за договором, то 2 лютого США вийдуть з ДРСМД. Пізніше МЗС Росія назвав ультиматум США неприйнятним.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.

Договір був підписаний лідерами США і СРСР в 1987 році і зобов'язував сторони відмовитись від виробництва, використання і зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Нещодавно, супутникові знімки зафіксували нове розміщення Росією ракет і пускових установок "Іскандер" поблизу кордону з Україною.