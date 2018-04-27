ПОЛІТИКА НОВИНИГенсек НАТО Єнс Столтенберг поговорив з главою МЗС Угорщини Петром Сійярто про блокування Будапештом зустрічей Україна-НАТО на високому рівні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Столтенберг поговорив з Сійярто про блокування Будапештом зустрічей Україна-НАТО
Угорщина є цінним членом НАТО, який робить внесок у колективну безпеку, а Україна – близьким партнером
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Про це він заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Ми говорили про можливість проведення зустрічі Україна-НАТО на саміті" - сказав Столтенберг.
"Ми знаємо про розбіжності між Угорщиною і Україною, які зробили неможливим проведення зустрічі на міністерському рівні" - додав він.
Про цьому він наголосив, що Угорщина є цінним членом НАТО, який робить внесок у колективну безпеку, а Україна – близьким партнером, якому НАТО прагне надавати підтримку.
"Тому я вірю і закликаю Україну і Угорщину вирішити суперечності якомога швидше" - заявив Столтенберг.Нагадаємо, що Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.
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