Столтенберг сподівається на швидке вирішення суперечки України й Угорщини

Сьогодні у Брюсселі пройде засідання Комісії НАТО-Україна на рівні послів, яке Угорщина не блокує

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує якнайшвидшого вирішення мовної суперечки між Україною та Угорщиною.

Про це він заявив під час засідання Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві, повідомляє "Укрінформ".

Говорячи про блокування з боку Угорщини євроатлантичної інтеграції України, Столтенберг відзначив, що перебуває у тісному контакті з Президентом України Петром Порошенком та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

"Ми продовжимо надавати допомогу та підтримку Україні", - запевнив генсек НАТО.

Відносно претензій угорської сторони до України щодо мовної статті закону про освіту, глава Альянсу вкотре висловив сподівання, що Київ і Будапешт вирішать цю проблему якнайскоріше.

Генсек також проінформував, що сьогодні у Брюсселі пройде засідання Комісії НАТО-Україна на рівні послів, яке Угорщина не блокує.

Нагадаємо, Угорщина надіслала генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу офіційне звернення з ініціативою перегляду програм підтримки України.

DW з посиланням на дипломатичні джерела також повідомляє, що в документі вказується на недоліки в українських реформах, зокрема, що призвело до невиплати Євросоюзом у кінці минулого року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.

"Видається, що українському уряду бракує політичної волі та здатності реалізувати програми фундаментальних реформ, яких вимагають міжнародні донори", – йдеться в меморандумі.

У НАТО не згодні з таким поглядом, зазначає видання.

"Останніми роками Україна впровадила суттєві реформи в оборонному та безпековому секторах, але також у сферах, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти шляхом реформ", – зауважило джерело DW.