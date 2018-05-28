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Столтенберг сподівається на швидке вирішення суперечки України й Угорщини

Сьогодні у Брюсселі пройде засідання Комісії НАТО-Україна на рівні послів, яке Угорщина не блокує
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує якнайшвидшого вирішення мовної суперечки між Україною та Угорщиною.
Столтенберг сподівається на швидке вирішення суперечки України й Угорщини Йєнс Столтенберг. Фото: novasmile.ru

Про це він заявив під час засідання Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві, повідомляє "Укрінформ".

Говорячи про блокування з боку Угорщини євроатлантичної інтеграції України, Столтенберг відзначив, що перебуває у тісному контакті з Президентом України Петром Порошенком та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

"Ми продовжимо надавати допомогу та підтримку Україні", - запевнив генсек НАТО.

Відносно претензій угорської сторони до України щодо мовної статті закону про освіту, глава Альянсу вкотре висловив сподівання, що Київ і Будапешт вирішать цю проблему якнайскоріше.

Генсек також проінформував, що сьогодні у Брюсселі пройде засідання Комісії НАТО-Україна на рівні послів, яке Угорщина не блокує.

Нагадаємо, Угорщина надіслала генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу офіційне звернення з ініціативою перегляду програм підтримки України.

DW з посиланням на дипломатичні джерела також повідомляє, що в документі вказується на недоліки в українських реформах, зокрема, що призвело до невиплати Євросоюзом у кінці минулого року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.

"Видається, що українському уряду бракує політичної волі та здатності реалізувати програми фундаментальних реформ, яких вимагають міжнародні донори", – йдеться в меморандумі.

У НАТО не згодні з таким поглядом, зазначає видання.

"Останніми роками Україна впровадила суттєві реформи в оборонному та безпековому секторах, але також у сферах, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти шляхом реформ", – зауважило джерело DW.

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28 05 2018 16:19
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