Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Столтенберг: Відносини НАТО і Росії сьогодні найскладніші з часів холодної війни

Столтенберг нагадав, що після завершення холодної війни Захід сподівався на партнерство з Росією
Відносини НАТО з Росії є найскладнішими з часу закінчення холодної війни.
Столтенберг: Відносини НАТО і Росії сьогодні найскладніші з часів холодної війни Прем'єр-міністр Норвегії Йенс Столтенберг. Фото: bellona.no

"Гадаю, коректніше сказати, що відносини НАТО з Росією є складнішими, ніж у будь-який момент з часу закінчення холодної війни", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю телеканалу CNN, розшифровку якого наводить сайт каналу, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа,я кий заявив, що відносини з РФ перебувають на вкрай низькому і небезпечному рівні.

Столтенберг нагадав, що після завершення холодної війни Захід сподівався на партнерство з Росією.

"Однак після незаконної анексії Криму у 2014 році, після триваючої досі дестабілізації Росією східної України, відносини між НАТО І РФ істотно погіршилися. Однак у той же час Росія нікуди не подінеться, Росія наш сусід. Тому ми просуваємо подвійний підхід: стримування і діалог", - заявив генсек НАТО.

"Ми віримо, що поки ми сильні, поки ми передбачувані, ми зможемо вести політичний діалог з Росією і намагатися уникнути ескалації і нової холодної війни", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав рівень відносин з Росією небувало низьким і небезпечним. У цьому він звинуватив Конгрес.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2017 12:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.