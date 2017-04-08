Столтенберг: Відносини НАТО і Росії сьогодні найскладніші з часів холодної війни
"Гадаю, коректніше сказати, що відносини НАТО з Росією є складнішими, ніж у будь-який момент з часу закінчення холодної війни", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю телеканалу CNN, розшифровку якого наводить сайт каналу, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа,я кий заявив, що відносини з РФ перебувають на вкрай низькому і небезпечному рівні.
Столтенберг нагадав, що після завершення холодної війни Захід сподівався на партнерство з Росією.
"Однак після незаконної анексії Криму у 2014 році, після триваючої досі дестабілізації Росією східної України, відносини між НАТО І РФ істотно погіршилися. Однак у той же час Росія нікуди не подінеться, Росія наш сусід. Тому ми просуваємо подвійний підхід: стримування і діалог", - заявив генсек НАТО.
"Ми віримо, що поки ми сильні, поки ми передбачувані, ми зможемо вести політичний діалог з Росією і намагатися уникнути ескалації і нової холодної війни", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав рівень відносин з Росією небувало низьким і небезпечним. У цьому він звинуватив Конгрес.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків