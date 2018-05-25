Столтенберг закликав Росію визнати вину в збитті літака рейсу MH17

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію визнати свою відповідальність та забезпечити повноцінне сприяння у встановленні справедливості у збитті літака рейсу MH17.

"Нідерланди та Австралія оголосили про те, що вони покладають відповідальність за збиття літака рейсу MH17 17 липня 2014 року. Я закликаю Росію визнати цю відповідальність та повністю співпрацювати, доклавши всіх зусиль для встановлення вини згідно із резолюцією Ради безпеки ООН 2166", – йдеться в заяві голови Північноатлантичного альянсу, пише "Радіо Свобода".

Вчорашня проміжна доповідь Об’єднаної слідчої групи щодо катастрофи MH17 дійшла висновку, що ракетна установка, яку використали, щоб збити літак, належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Росії, яка дислокована у Курську, додає Столтенберг.

"Збиття літака MH17 стало світовою трагедією і відповідальні за це повинні бути притягнуті до відповідальності. Союз НАТО неодноразово заявляв про свою цілковиту підтримку зусиль, які здійснює нідерландська влада та інші для того, щоб пролити світло на ті події, які сталися того страшного дня, і домогтися справедливості для 298 загиблих та їхніх родичів", – зазначає Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що вчора міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.