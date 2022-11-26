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Столтенберг пояснив, чому переговори з рф зараз не мають сенсу та закликав світ допомогти Україні

Україні не потрібні переговори з росією до тих пір, поки вона не здобуде впевнену перемогу на полі бою, інакше міцного миру не вийде і згодом доведеться воювати знову.
Столтенберг пояснив, чому переговори з рф зараз не мають сенсу та закликав світ допомогти Україні Фото: Укрінформ
Саме тому НАТО потрібно збільшити підтримку України, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі 25 листопада.
 
"Не буде міцного миру, якщо переможе агресор і якщо гноблення та автократія переважатимуть над свободою і демократією. Більшість воєн закінчуються переговорами. Але те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою. Тому найкращий спосіб збільшити шанси на мирне вирішення — це підтримати Україну. НАТО продовжуватиме стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимо", — заявив Генсек.
 
Він вкотре заявив, що світ не повинен дозволити путіну перемогти, оскільки "ціна буде занадто високою і відчутною для усіх упродовж багатьох років"
 
Як повідомлялося, 29-30 листопада в Бухаресті відбудеться засідання Північноатлантичної Ради на рівні міністрів закордонних справ, які розглянуть найбільш нагальні питання євроатлантичної безпеки та, зокрема, розвиток ситуації навколо триваючої російської агресії проти України.
 
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26 11 2022 11:44
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