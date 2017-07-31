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Столичне метро переходить на сині жетони, зелені можна використати до кінця доби

Обміняти зелені жетони на сині можна вже від завтра
Київське метро переходить на сині жетони, зелені можна використовувати до кінця доби.
Столичне метро переходить на сині жетони, зелені можна використати до кінця доби Фото:i.lb.ua

Обміняти зелені жетони на сині можна вже від завтра, а зелені будуть дійсними сьогодні до кінця доби.

"Обмін починається завтра. Розпорядженням Київради передбачено, що обмін здійснюється або пропорційно, або з доплатою. Обмін на гроші не передбачено. Тобто жетони змінюють тільки на жетони", - повідомила радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон в ефірі "112 Україна".

Нагадаємо, що обміняти зелені жетони на сині можна до кінця серпня. Обмін проводитимуть у сервісних центрах на 4 станціях - "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Дарниця" та "Політехнічний інститут".

"Я підкреслю, що ми виводимо жетони з обігу. Найближчим часом ми представимо пілотний проект по квитках з QR-кодом. Жетони в касах взагалі продаватися не будуть", - зазначила Наталія Макогон.

Нагадаємо, 15 липня, у Києві подорожчала вартість проїзду у громадському транспорті.

Так, в метрополітені один жетон чи поповнення картки на одну поїздку коштуватиме 5 гривень, в наземному транспорті ціни зростуть до 4 гривень.

Зазначимо, що при поповненні картки метро на 50 поїздок, кожна окрема коштуватиме 4,5 грн. При цьому залогова вартість картки залишається без змін - 12 грн.

"Київський метрополітен" з 15 липня продає жетони по одному-два в одні руки з метою виведення жетонів з обігу.

Відтак, станція метро Києва "Кловська" на початку серпня 2017 першою серед станцій припинить приймати жетони.

 
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31 07 2017 09:56
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