CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір обладнати вагони метро камерами відеоспостереження за 83 мільйони гривень у 2017-2019 роках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Столичне метро планують обладнати камерами на суму 83 мільйони гривень
У 2017 році встановлять 25 камер на 13 мільйонів гривень
Фото: Golos106fm / twitter
Про це йдеться в програмі технічного розвитку КП на 2017 рік, повідомляють "Українські Новини".
Зокрема, в 2017 році буде витрачено 13 млн грн на встановлення 25 камер.
Усього планується встановити 160 одиниць відеоспостереження.
Також у планах підприємства реконструкція розділової підстанції РП-10 на території електродепо "Дарниця", на що планується витратити 16,24 млн грн.
Нагадаємо, заступник голови КМДА Микола Поворозник підписав Меморандум про співпрацю щодо проекту будівництва четвертої лінії метро в м. Києві з Китайським консорціумом.
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20 05 2017 20:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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