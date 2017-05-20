Столичне метро планують обладнати камерами на суму 83 мільйони гривень

У 2017 році встановлять 25 камер на 13 мільйонів гривень

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір обладнати вагони метро камерами відеоспостереження за 83 мільйони гривень у 2017-2019 роках.

Про це йдеться в програмі технічного розвитку КП на 2017 рік, повідомляють "Українські Новини".

Зокрема, в 2017 році буде витрачено 13 млн грн на встановлення 25 камер.

Усього планується встановити 160 одиниць відеоспостереження.

Також у планах підприємства реконструкція розділової підстанції РП-10 на території електродепо "Дарниця", на що планується витратити 16,24 млн грн.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Микола Поворозник підписав Меморандум про співпрацю щодо проекту будівництва четвертої лінії метро в м. Києві з Китайським консорціумом.