Київські митники не декларуюють елітне майно та автопарки, - BIHUS

Співробітники Київської митниці Державної фіскальної служби - Вадим Турманов, Михайло Редько, Андрій Недбайло живуть в незадекларованих квартирах і їздять на автівках батьків.

Це виявили журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зокрема, Вадим Турманов, колишній завгосп митниці, а нині - заступник начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи - у своїй декларації вказує квартиру в селищі Петропавлівська Борщагівка під Києвом, але, фактично, живе на столичному Подолі у квартирі записаній на матір Тамару Турманову.

Крім того раніше, митник їздив на Ауді А6, яка належала його батьку Віктору Турманову, наразі митник їздить на білому джипі гранд черокі.

Журналісти стверджують, що Михайло Редько, начальник другого відділу оперативного реагування на митні правопорушення, їздить на незадекларованому чорному Лексусі.

Фото: bihus.info