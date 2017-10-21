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Столичні поліцейські затримали командира ОУН Коханівського

Чоловіка затримали після бійки з Русланом Качмалою із позивним "Рем"
У Києві поблизу станції метро "Академмістечко" поліція затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.
Столичні поліцейські затримали командира ОУН Коханівського Фото: "Радіо Свобода"

Про це Громадському повідомила його дружина - Катерина.

Вона розповіла, що бійка сталася між Коханівським та Русланом Качмалою із позивним "Рем". Під час сутички перший застосував травматичний пістолет. 

"Ми ішли на метро з поминок. Учора поховали нашого побратима. Нас наздогнав Руслан Рем, він погрожував Коханівському та провокував його. Тоді вони почали битися", - сказала вона.

Коханівська зазначила, що коли Рем почав тікати - Коханівський наздогнав його і під час бійки дістав травматичний пістолет і вистрелив у чоловіка. 

"У нього поранена чи рука, чи нога", - сказала вона. 

Начальник патрульної поліції Києва Роман Зозуля розповів Громадському, що Коханівський дійсно був затриманий. 

"Наш патрульний був вихідний, прогулювався і почув стрілянину. Він затримав і знешкодив чоловіка. Вже потім виявилося, що це Коханівський", - розповів він. 

Водночас, наразі невідомо про стан постраждалого. 

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21 10 2017 17:44
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