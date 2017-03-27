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Столичного поліцейського затримали на хабарі у 30 тис. гривень, - ФОТО

Слідчий вимагав гроші в обмін на закриття кримінальної справи
У Борисполі Київської обл. 26 березня заступника начальника слідчого відділу поліції затримали на отриманні хабара на суму 30 тис. грн в обмін на закриття кримінальної справи.
Столичного поліцейського затримали на хабарі у 30 тис. гривень, - ФОТО Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідчий вимагав хабар у двох осіб за непритягнення до кримінальної відповідальності. Передача грошових коштів відбулася недалеко від місця служби поліцейського, де він і був затриманий, - повідомляється на сайті прокуратури Києва.

Поліцейському повідомили про підозру за частиною 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Фото:kyiv.gp.gov.ua

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Харкові прокуратура оголосила підозру двом працівникам одного з райвідділів поліції за кількома статтями Кримінального кодексу.

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27 03 2017 12:18
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