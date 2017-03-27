Столичного поліцейського затримали на хабарі у 30 тис. гривень, - ФОТО

У Борисполі Київської обл. 26 березня заступника начальника слідчого відділу поліції затримали на отриманні хабара на суму 30 тис. грн в обмін на закриття кримінальної справи.

Слідчий вимагав хабар у двох осіб за непритягнення до кримінальної відповідальності. Передача грошових коштів відбулася недалеко від місця служби поліцейського, де він і був затриманий, - повідомляється на сайті прокуратури Києва.

Поліцейському повідомили про підозру за частиною 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фото:kyiv.gp.gov.ua

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Харкові прокуратура оголосила підозру двом працівникам одного з райвідділів поліції за кількома статтями Кримінального кодексу.