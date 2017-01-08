Столичного прокурора затримали за хабар, - ФОТО

Це вже 15-й у цьому році затриманий за хабарництво прокурор.

Працівника прокуратури Київської області затримали за вимагання п'ять тисяч доларів хабара.

Слідчі ГПУ спільно СБУ затримали прокурора та посередника після одержання частини хабара у розмірі 104 тисячі гривень (еквівалент 4 тисяч доларів).

Відзначається, що за таку суму прокурор обіцяв громадянину посприяти у винесенні щодо обвинуваченого покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі, - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває. Сарган відзначила, що це вже 15-й у цьому році затриманий за хабарництво прокурор.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні.