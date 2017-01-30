Столичний борг за електроенергію становить 300 млн грн

За рік борг населення зріс на 101,4 млн грн

Станом на 1 січня 2017 р. загальний борг столичних споживачів за електроенергію склав 677,7 млн грн. Борг протягом 2016 року збільшився на 55,9 млн грн, тобто майже на 9%. Зокрема населення м. Києва заборгувало 299,7 млн.

Найбільший приріст заборгованості за електроенергію продемонстрували населення, промисловість і державний бюджет у частині пільг і субсидій для населення. Сумарно їх заборгованість зросла на 174,3 млн грн і склала 400,1 млн грн. Про це повідомляє прес-служба "Київенерго".

При цьому підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності за підсумками року зменшили заборгованість на 108 млн, до 94,1 млн грн. Зокрема найбільший боржник – ПАТ "АК "Київводоканал" – зменшив суму боргу до 88,4 млн грн з 169,0 млн грн станом на 1 січня 2016 року.



Динаміка заборгованості за електроенергію перед "Київенерго" за підсумками 2016 р. за категоріями споживачів, млн грн

Ілюстрація: "Київенерго"



Стан розрахунків населення за спожиту електричну енергію на 1 січня 2017 р.

Ілюстрація: "Київенерго"

Населення протягом 2016 р. збільшило заборгованість за спожиту електроенергію на 101,4 млн грн – до 299,7 млн грн. За підсумками року збільшення заборгованості зафіксовано у всіх районах столиці. Найбільше боргів у жителів Дарницького, Солом'янського та Деснянського районів. Їх заборгованість станом на 1 січня 2017 року становила 43,5 млн грн, 33,7 млн грн і 33,2 млн грн відповідно.

Нагадаємо, ПАТ "Київенерго" наголошує, що єдина платіжка, розіслана киянам КП "ГІОЦ", є недійсною, а оплата послуг "Київенерго" має відбуватися виключно за її рахунками.