Сторінку Медведчука заблокували у Facebook

У прес-службі кажуть, що сторінку заблокували без будь-яких пояснень

Соціальна мережа Facebook заблокувала сторінку кума президента Росії Віктора Медведчука.

Про це повідомляє сайт Медведчука.

У повідомленні вказано, що сторінку заблокували без будь-яких пояснень.

"Після того як було опублікувало заяву, в якій наводилися численні факти, що свідчать про брехню, фальсифікації, а також інформаційні провокації, здійснювані на Facebook політичними противниками Віктора Медведчука, сторінка і аккаунт були заблоковані без будь-яких пояснень", – йдеться у повідомленні.

У прес-службі вважають, що аккаунт заблокували не через контент сторінки, а через персону самого політика.

Нагадаємо, що у квітні ГПУ почала розслідувати можливу причетність Медведчука до державної зради, сепаратизму і фінансування тероризму.