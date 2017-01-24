БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСоціальна мережа Facebook заблокувала сторінку кума президента Росії Віктора Медведчука.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сторінку Медведчука заблокували у Facebook
У прес-службі кажуть, що сторінку заблокували без будь-яких пояснень
Віктор Медведчук. Фото: Дмитро Ніконоров / Корреспондент
Про це повідомляє сайт Медведчука.
У повідомленні вказано, що сторінку заблокували без будь-яких пояснень.
"Після того як було опублікувало заяву, в якій наводилися численні факти, що свідчать про брехню, фальсифікації, а також інформаційні провокації, здійснювані на Facebook політичними противниками Віктора Медведчука, сторінка і аккаунт були заблоковані без будь-яких пояснень", – йдеться у повідомленні.
У прес-службі вважають, що аккаунт заблокували не через контент сторінки, а через персону самого політика.
Нагадаємо, що у квітні ГПУ почала розслідувати можливу причетність Медведчука до державної зради, сепаратизму і фінансування тероризму.
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