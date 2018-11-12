Сторони конфлікту в Ємені обміняються полоненими

Єменські хусити та уряд у вівторок під час мирних переговорів у Швеції домовилися про обмін полоненими.

"Цього вівторка представники єменських хуситів та офіційної влади, яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, під час мирних переговорів обмінялися списками полонених та домовилися про їх обмін. Ці списки включають близько 15 тисяч осіб", - повідомляє "УкрІнформ".

Обмін полоненими відбудеться через контрольований хуситами аеропорт Сани на півночі Ємену та підконтрольний урядовим силам аеропорт Саюн на півдні. Процес відбуватиметься під наглядом представників ООН та Червоного Хреста. Сторони єменського конфлікту домовилися, що спільний комітет займатиметься пошуком зниклих безвісти.

Як відомо, переговори в Швеції щодо врегулювання війни в Ємені проходять під егідою ООН і триватимуть до 13 грудня.

Нагадаємо, спеціальний посланець ООН Мартін Гріффітс заявив у понеділок , що сторони військового конфлікту в Ємені в ході мирних переговорів так і не досягли порозуміння з основних питань - припинення вогню в Худейді та відкриття аеропорту в Сані.