Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сторожук: Міжнародне розслідування катастрофи MH17 виходить на фінальну стадію

Сторожук пояснив, що така тривала підготовка матеріалів для передачі до суду пов'язана із безпрецедентним у світовій історії випадком
Перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук заявив, що розслідування Міжнародної слідчої групи за фактом збиття Boeing рейсу MH17 вийшло на фінальну стадію.
Сторожук: Міжнародне розслідування катастрофи MH17 виходить на фінальну стадію Дмитро Сторожук. Фото: ua.112.ua

"У нашому розслідуванні ми виходимо на вирішальну стадію. Але конкретні терміни передачі (справи до суду - ред.) залежать від наших голландських колег", - повідомив у коментарі "Укрінформу" перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук.

"На практиці це абсолютно безпрецедентний у світовій історії випадок, досі не було такого розслідування і майбутнього формату суду, тому йде дуже ретельна підготовка, яка, природно, вимагає багато часу", - зазначив він.

Заступник генпрокурора підкреслив, що протягом 2018 року Міжнародна слідча група займалася підготовкою для передачі матеріалів до суду Нідерландів, в тому числі і на законодавчому рівні, оскільки необхідно було ухвалити ратифікаційний та імплементаційний пакет законів, які регламентують деякі процесуальні моменти, не врегульовані національним законодавством.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Укрінформу" Сторожук інформував, що у справі збиття “Боїнга” MH17 фігурують 120 осіб. Основний судовий процес над підозрюваними у збитті літака проходитиме у суді Нідерландів. Водночас країни-учасники Міжнародної слідчої групи у рамках свого кримінального провадження також зможуть звертатися з позовами у свої національні суди.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Розслідування показало, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка застосовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установка була доправлена з Росії і запущена з території, яку на той час контролювали бойовики "ДНР".

До Міжнародної слідчої групи (JIT), яка розслідує катастрофу рейсу MH17, входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 01 2019 17:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.