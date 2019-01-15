Сторожук: Міжнародне розслідування катастрофи MH17 виходить на фінальну стадію

Сторожук пояснив, що така тривала підготовка матеріалів для передачі до суду пов'язана із безпрецедентним у світовій історії випадком

Перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук заявив, що розслідування Міжнародної слідчої групи за фактом збиття Boeing рейсу MH17 вийшло на фінальну стадію.

"У нашому розслідуванні ми виходимо на вирішальну стадію. Але конкретні терміни передачі (справи до суду - ред.) залежать від наших голландських колег", - повідомив у коментарі "Укрінформу" перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук.

"На практиці це абсолютно безпрецедентний у світовій історії випадок, досі не було такого розслідування і майбутнього формату суду, тому йде дуже ретельна підготовка, яка, природно, вимагає багато часу", - зазначив він.

Заступник генпрокурора підкреслив, що протягом 2018 року Міжнародна слідча група займалася підготовкою для передачі матеріалів до суду Нідерландів, в тому числі і на законодавчому рівні, оскільки необхідно було ухвалити ратифікаційний та імплементаційний пакет законів, які регламентують деякі процесуальні моменти, не врегульовані національним законодавством.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Укрінформу" Сторожук інформував, що у справі збиття “Боїнга” MH17 фігурують 120 осіб. Основний судовий процес над підозрюваними у збитті літака проходитиме у суді Нідерландів. Водночас країни-учасники Міжнародної слідчої групи у рамках свого кримінального провадження також зможуть звертатися з позовами у свої національні суди.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Розслідування показало, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка застосовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установка була доправлена з Росії і запущена з території, яку на той час контролювали бойовики "ДНР".

До Міжнародної слідчої групи (JIT), яка розслідує катастрофу рейсу MH17, входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.