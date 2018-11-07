CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики обстріляли населений пункт Красногорівка зі стрілецької зброї, вогнепальне поранення отримав мирний житель.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мирного жителя поранено на Донеччині внаслідок обстрілу
Чоловік перебував на подвір'ї свого будинку
Фото: facebook.com/odalug
Вогонь по мирних мешканцях міста бойовики вели з Старомихайлівки, повідомляє прес-служба ООС.
Чоловік у цей час перебував на подвір'ї свого будинку на вулиці Чайковського, він отримав вогнепальне поранення ноги.
Постраждалого доправили до районної лікарні міста Курахове.
Нагадаємо, на Донбасі незаконні збройні формування (НЗФ) обстріляли житлові будинки в Золотому-4.
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11 07 2018 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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