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Мирного жителя поранено на Донеччині внаслідок обстрілу

Чоловік перебував на подвір'ї свого будинку
Бойовики обстріляли населений пункт Красногорівка зі стрілецької зброї, вогнепальне поранення отримав мирний житель.
Мирного жителя поранено на Донеччині внаслідок обстрілу Фото: facebook.com/odalug

Вогонь по мирних мешканцях міста бойовики вели з Старомихайлівки, повідомляє прес-служба ООС.

Чоловік у цей час перебував на подвір'ї свого будинку на вулиці Чайковського, він отримав вогнепальне поранення ноги.

Постраждалого доправили до районної лікарні міста Курахове.

Нагадаємо, на Донбасі незаконні збройні формування (НЗФ) обстріляли житлові будинки в Золотому-4.

 

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11 07 2018 11:16
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