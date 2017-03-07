Стратегічні війська КНДР можуть коли завгодно завдати удару по будь-якій точці земної кулі, – ЗМІ
Таке повідомлення Пхеньян розмістив у ЗМІ у зв’язку із відзначенням дня стратегічних військ Корейської народної армії, пише "РИА Новости".
Центральна партійна газета КНДР "Нодон сінмун" опублікувала на своїх шпальтах наступне: "Стратегічні війська КНА можуть коли завгодно завдати удару по будь-якій точці земної кулі".
Газета нагадує у зв'язку з цим про успішні випробування, зокрема, новітніх балістичних ракет підвищеної середньої дальності "Хвасон-12" і середнього радіусу дії "Пуккиксон-2", а також крилатих ракет класу "земля-корабель", однак прямих погроз завдати удару у матеріалі немає.
Нагадаємо, американські спецслужби вважають, що КНДР готова до проведення нового ядерного випробування.
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