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Стратегічні війська КНДР можуть коли завгодно завдати удару по будь-якій точці земної кулі, – ЗМІ

Однак прямих погроз завдати удару в Північній Кореї не роблять
У Північній Кореї заявили, що їхні ракети можуть досягти будь-якої точки земної кулі.
Стратегічні війська КНДР можуть коли завгодно завдати удару по будь-якій точці земної кулі, – ЗМІ Фото: ria.ru

Таке повідомлення Пхеньян розмістив у ЗМІ у зв’язку із відзначенням дня стратегічних військ Корейської народної армії, пише "РИА Новости".

Центральна партійна газета КНДР "Нодон сінмун" опублікувала на своїх шпальтах наступне: "Стратегічні війська КНА можуть коли завгодно завдати удару по будь-якій точці земної кулі".

Газета нагадує у зв'язку з цим про успішні випробування, зокрема, новітніх балістичних ракет підвищеної середньої дальності "Хвасон-12" і середнього радіусу дії "Пуккиксон-2", а також крилатих ракет класу "земля-корабель", однак прямих погроз завдати удару у матеріалі немає.

Нагадаємо, американські спецслужби вважають, що КНДР готова до проведення нового ядерного випробування.

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