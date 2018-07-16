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Страйк робочих Fiat з приводу переходу Роналду в "Ювентус" провалився

У ньому взяли участь п'ять людей
Страйк працівників FIAT на фабриці в комуні Мельфі в Італії, оголошений через перехід Кріштіану Роналду в "Ювентус", завершилася провалом.
Страйк робочих Fiat з приводу переходу Роналду в "Ювентус" провалився Фото: reuters.com

Про це заявив представник автомобільної компанії, повідомляє Football Italia.

За його словами, на роботу не вийшли лише п'ять людей з 1700, які працюють на підприємстві.

Нагадаємо, про перехід Кріштіану Роналду з "Реала" в "Ювентус" стало відомо 10 липня. Приводом для протесту стало те, що на тлі розмов про "важкі часи" в економіці інвестиційна компанія Exor, якій належить концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), сплатить частину зі €100 млн витрат на оплату трансферу нападника. У "Ювентуса" і FIAT спільні власники.

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16 07 2018 22:21
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