Страйк робочих Fiat з приводу переходу Роналду в "Ювентус" провалився

Страйк працівників FIAT на фабриці в комуні Мельфі в Італії, оголошений через перехід Кріштіану Роналду в "Ювентус", завершилася провалом.

Про це заявив представник автомобільної компанії, повідомляє Football Italia.

За його словами, на роботу не вийшли лише п'ять людей з 1700, які працюють на підприємстві.

Нагадаємо, про перехід Кріштіану Роналду з "Реала" в "Ювентус" стало відомо 10 липня. Приводом для протесту стало те, що на тлі розмов про "важкі часи" в економіці інвестиційна компанія Exor, якій належить концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), сплатить частину зі €100 млн витрат на оплату трансферу нападника. У "Ювентуса" і FIAT спільні власники.