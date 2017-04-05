Страйк шахтарів на Дніпропетровщині: 440 осіб не піднялися на поверхню і хочуть підвищення зарплат

Шахтарі декількох шахт, розташованих у Кривому Розі та Тернівці Дніпропетровської області, після нічної зміни не виїхали на поверхню.

Під землею вони проводять збори, на яких вимагають підвищення заробітних плат, повідомив на своїй сторінці у Facebook Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України.

"Уся нічна зміна шахти "Родіна", шахти "Гвардійська", шахти "Тернівська" та "Кривбасшахтоуправління" та 10 гірників шахти "Октябрьская" не виїхали на поверхню! Шахтарі вимагають підняття заробітньої плати. Гірники розуміють, що останнім часом кошти не виділялися на розвиток підприємств, а лише вичавлювали ресурси", - написав Волинець.

Він зазначив, що гірники не припиняли роботу.

"На цей час вони проводять збори під землею. Працівники І зміни також спустилися в шахту", - написав голова профспілки.

Він також наголосив, що Незалежна профспілка гірників України робитиме все, щоб допомогти гірникам в реалізації та задоволені їхніх вимог. Та звернувся до членських організацій, аби ті максимально допомагали протестувальникам "для захисту від тиску на них влади, поліції та бандитських формувань, що часто використовуються в таких ситуаціях".

За останніми повідомленнями, під землею перебувають 440 гірників.

Шахти "Родіна", "Октябрьская", "Гвардійська", "Тернівська" входять до складу ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" - найбільшого підприємства в Україні з видобутку руди підземним способом. КЗРК через кіпрський офшор контролюють структури Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, що 9 березня шахтарі Львівщини припинили відвантаження вугілля споживачам через заборгованість із заробітної плати.