Страйк шахтарів у Кривому Розі: гірники однієї з шахт вийшли на поверхню

Шахтарі вимагають підняття зарплати до $1 тис, як у 2012 році

У Кривому Розі шахтарі однієї з двох шахт ПАТ "Євраз Суха балка", які більш ніж півтори доби не входили на поверхню після зміни, вимагаючи підвищення заробітних плат, піднялись із забою.

За інформацією гірників, працівники шахти "Ювілейна" вийшли з забою для спілкування з адміністрацією підприємства на поверхні, гірники другої шахти – "Фрунзе" – досі перебувають під землею.

Керівник обласної організації Всеукраїнської профспілки "Свобода праці", член Страйкового комітету Кривбасу Ігор Токовенко повідомив, що блокування під’їзних залізничних колій до підприємства шахтарями триває, інформує "Радіо Свобода".

"І переговори тривають, і зупинка роботи триває. Навіть якщо люди вийшли з шахти на поверхню, це не значить, що шахта працює. Блокування залізничних колій триває, відповідно, не відвантажується продукція. Люди налаштовані рішуче", – сказав Токовенко.

Раніше у прес-службі підприємства "Євраз Суха балка" "Радіо Свобода" повідомили, що "керівництво веде конструктивний діалог із шахтарями на їхніх робочих місцях". Стан здоров’я робітників під постійним контролем медиків, додали у прес-службі.

У четвер, 11 травня, уранці стало відомо, що шахтарі шахт "Фрунзе" та "Ювілейна" ПАТ "Євраз Суха балка" у Кривому Розі не виходять із забою, вимагаючи підвищення заробітних плат до рівня 2012 року в доларовому еквіваленті – до рівня в 1 тисячу доларів США.

Минулого тижня у Кривому Розі після нічної зміни не вийшли на поверхню близько 400 працівників чотирьох шах ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева".

Головна вимога, висловлена на зборах трудових колективів під землею, – підвищення оплати праці гірників до рівня 2012 року, коли їхня зарплата в перерахунку на долари США складала близько тисячі. Після доби протесту адміністрація і протестувальники домовились про початок переговорів і створили спільну робочу групу.