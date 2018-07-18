Страйк в Ryanair торкнеться до 50 тис пасажирів

Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 тисяч пасажирів, через страйк бортпровідників.

Акція персоналу торкнеться 24% рейсів з/до Іспанії, 27% рейсів з/до Португалії і 31% рейсів з/в Бельгію, повідомляє avianews.com.

Пасажирам, чиї польоти були скасовані, відправлені sms та електронні листи з пропозицією безкоштовно перенести виліт на +/- 7 днів від початкової дати або повернути квитки без штрафу.

Персонал лоукостера вимагає поліпшення умов роботи і оплати праці.

У Ryanair ж заявляють, що бортпровідники компанії вже отримують до 40 тис євро в рік, мають по 14 вихідних днів кожен місяць і отримують оплачувані лікарняні в разі хвороби.

"Цей страйк повністю необґрунтований і не має на меті нічого, крім бажання зруйнувати відпустки сімей і надати додаткові бонуси конкуруючим авіакомпаніям в Бельгії, Португалії та Іспанії", - заявили в Ryanair.

Як писав iPress.ua, бортпровідники ірландської лоукост-компанії Ryanair в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії страйкуватимуть наприкінці липня.

Нагадаємо, 23 жовтня газета Libération опублікувала розслідування ситуації в авіакомпанії Ryanair. В інтерв'ю Libération співробітники Ryanair розповіли газеті, що залишають лоукостер через підвищені навантаження і погані умов праці.

Раніше Ryanair скасувала рейси для 400 тисяч пасажирів. Сума збитків компанії може скласти до 25 млн євро.

Європейська Комісія має намір перевірити ірландську авіакомпанію Ryanair щодо порушення прав пасажирів після скасування понад двох тисяч рейсів.

Представники Ryanair повідомили, що компанія скасує ще 34 рейси в зимовий період (з листопада 2017 до березня 2018 року).

Водночас, Бельгія подала до суду на ірландського авіаперевізника Ryanair через скасування понад 2 тисяч рейсів.