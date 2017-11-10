Стрілець з Лас-Вегаса хотів підірвати танкер з реактивним паливом, - CNN

Слідчі виявили нові подробиці масового вбивства в Лас-Вегасі: Стівен Педдок підготував спеціальні запальні кулі для стрільби по великому резервуару з реактивним пальним неподалік від сусіднього аеропорту, однак не влучив ними в танкер.

"Нападник в Лас-Вегасі - Стівен Педдок стріляв спеціальними "запальними" кулями по резервуару з пальним обсягом у дві тисячі тонн, що, за версією слідчих, було спробою спровокувати вибух", - повідомляє телеканал CNN з посиланням на два джерела в правоохоронних органах.

При цьому, патрони зі спеціальними кулями, призначеними для займання місця, куди вони потрапляють, були знайдені в готельному номері, знятому нападникам. Залишки куль були також виявлені в грунті безпосередньо біля резервуара, який знаходиться поруч з міжнародним аеропортом Маккеррен.

Раніше повідомлялося, що Педдок стріляв по резервуару з реактивним пальним, двічі потрапивши в нього звичайними патронами, коли він одночасно розстрілював людей на концерті з 32 поверху свого готелю. При цьому не відзначалося, що нападник використовував спеціальні запальні кулі.

Нагадаємо, що стрілянину в Лас-Вегасі влаштував 64-річний місцевий житель Стівен Паддок. Він відкрив вогонь по натовпу з 32-го поверху готелю. Спочатку повідомлялося, що в ході спецоперації поліції він був ліквідований. Пізніше шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо повідомив, що стрілець укоротив собі віку. Паддока супроводжувала 63-річна жінка, яку оголосили в розшук.

Відзначимо, що ця трагедія стала найбільшим масовим вбивством в історії США, але справу про напад поки не розглядають як теракт.

Щонайменше 45 постраждалих унаслідок стрілянини в Лас-Вегасі досі знаходяться у критичному стані.

До цього найбільш масовою була стрілянина в Орландо, що сталася 12 червня 2016 року. Тоді загинуло 49 людей, ще 53 отримали поранення.

У 2007 році масове вбивство у Віргінському політехнічному інституті забрало життя 32 осіб, а в 2012 в початковій школі "Сенді-Хук" були застрелені 27 осіб.